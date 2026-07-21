El gobernador de Texas, Abbott, afirma que las inundaciones de este año en Kerrville han sido peores que las de 2025

Publicado por Bethany Blankley | The Center Square contributor | Just The News 21 de julio, 2026

Las lluvias históricas en el centro y el sur de Texas, que siguen provocando importantes inundaciones, son peores este año que las registradas durante la histórica inundación del 4 de julio del año pasado, según ha declarado el gobernador Greg Abbott.

La diferencia es que este año no ha habido víctimas mortales en Kerrville y que las nuevas medidas de preparación para emergencias han funcionado, incluidas las sirenas y las alertas por SMS, dijo el lunes en una rueda de prensa en la que se abordaron las medidas de respuesta ante emergencias.

Tras sobrevolar la zona en helicóptero, Abbott declaró: "Vimos cómo los ríos habían devastado las comunidades y, especialmente en las zonas situadas a lo largo de la cuenca del río, observamos distintos niveles de destrucción que no son nada comparados con lo que vimos hace un año. La inundación de este año en Kerrville fue peor que la del año pasado".

El año pasado, una tormenta que azotó la zona en las primeras horas de la mañana del 4 de julio de 2025 provocó que el río Guadalupe subiera 20 pies en menos de una hora. Este año, el río subió más de 30 pies durante un periodo más prolongado. A pesar de las alertas emitidas el año pasado por el Servicio Meteorológico Nacional, los responsables del condado de Kerr —entre ellos el juez, el sheriff y el personal de respuesta a emergencias— estaban durmiendo o fuera de la ciudad, y no se pusieron en marcha las medidas de respuesta a emergencias, según informa The Center Square informó.

Más de 130 personas murieron arrastradas por las aguas, y los restos de dos de ellas nunca se han encontrado. Hay varias demandas judiciales en curso. Si se hubieran emitido alertas tempranas unas horas antes de la riada, se habrían evitado más pérdidas de vidas, según se informó a los legisladores estatales en una audiencia de emergencia que les impulsó a poner en marcha reformas legislativas, según informó The Center Square informó.

Este año se pusieron en marcha sistemas de alerta temprana, entre los que se incluían alertas por SMS y un sistema de sirenas que funcionó, según The Center Square.

"Los sistemas de alerta temprana salvaron vidas", afirmó Abbott.

El gobernador señaló que los residentes le contaron que la Autoridad del Alto Río Guadalupe, que durante casi 10 años no había implementado sistemas de medición y alerta de inundaciones, les proporcionó información útil este año.

"Las lecciones aprendidas del 4 de julio del año pasado prepararon a todos estos líderes locales, así como a todos los residentes de la zona, para estar mejor preparados a la hora de hacer frente a lo que nos hemos encontrado este año con estas devastadoras inundaciones", afirmó Abbott.

"La prensa desempeñó un papel crucial a la hora de hacer llegar la información al público. La población actuó en respuesta a esa información de formas que realmente les salvaron la vida", añadió. También agradeció a los equipos de primera intervención y a los voluntarios "su respuesta rápida y eficaz ante las inundaciones, que salvó vidas".

A diferencia de la situación en el condado de Kerr, las autoridades del vecino condado de Kendall se prepararon el año pasado para lo peor y no hubo que lamentar ninguna víctima mortal, según informó The Center Square. Este año, las evacuaciones también comenzaron pronto, y el nivel máximo alcanzado por las aguas en la localidad de Comfort, en el condado de Kendall, fue de 37,08 pies el jueves.

Este año se han registrado dos víctimas mortales. Un hombre fue arrastrado por la corriente en su autocaravana cerca de Comfort. Una mujer fue arrastrada por la corriente en su coche en Uvalde, capital del condado de Uvalde.

Los tejanos aún no están fuera de peligro, dada la preocupación constante relacionada con el río Nueces, afirmó Abbott. Las evacuaciones continúan en zonas cercanas a Uvalde, donde desembocan cuatro ríos que, históricamente, suelen estar secos debido a las graves condiciones de sequía.

Varias comunidades fronterizas siguen amenazadas por las crecidas y el aumento del nivel de las aguas, señaló Abbott. También explicó que el caudal de agua que fluye río abajo aún no ha alcanzado su punto máximo y que "las aguas seguirán subiendo y seguirán representando un peligro para esas comunidades locales".

Casi todos los ríos de esta región han alcanzado niveles récord, añadió.

A medida que las aguas de las inundaciones retroceden en la mayoría de estas zonas, "ahora estamos pasando a la fase de limpieza", afirmó Abbott. El estado está colaborando con las autoridades locales para agilizar la retirada de escombros y acelerar el proceso de reconstrucción, entre otras cosas mediante una declaración de catástrofe que Abbott firmó para 59 condados.

La declaración de catástrofe grave que firmó también solicita ayuda federal para 28 condados.

Las labores de respuesta del estado incluyen más de 2.700 efectivos, más de 1.400 vehículos, más de 115 embarcaciones, más de 21 aeronaves y más de 530 personas rescatadas, según Abbott.

La mayoría de las estructuras afectadas en el condado de Kerr son viviendas unifamiliares ocupadas por sus propietarios que necesitarán ayuda a largo plazo para la reparación y reconstrucción de las viviendas. Hasta ahora, se ha identificado que 490 de ellas y 100 empresas necesitan reparaciones. Otras 135 viviendas han sufrido daños graves o han quedado destruidas, añadió.

Varias organizaciones de voluntarios están trabajando en la comunidad para colaborar en las labores de recuperación, entre ellas Texans on Mission, Samaritan's Purse, Team Rubicon, Operation Blessing y Crisis Response Ministries. HEB, Mercy Chefs y el Ejército de Salvación están proporcionando alimentos a quienes los necesitan.

En el condado de Kendall, la mayoría de los residentes afectados son propietarios y ocupan viviendas unifamiliares, señaló Abbott. Aproximadamente 100 viviendas han sufrido daños; esa cifra aumentará una vez que se hayan evaluado por completo las viviendas de Boerne, añadió.

Se anima a los tejanos que hayan sufrido daños a que los comuniquen a través del sitio web del estado Herramienta de evaluación individual del Estado de Texas.

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