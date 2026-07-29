El abogado John de la Vega explicó en Voz News todos los detalles sobre los recientes cambios en las reglas de asilo

Publicado por Luis Francisco Orozco 29 de julio, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al abogado de inmigración John de la Vega sobre los cambios en las reglas de asilo en los Estados Unidos anunciados recientemente por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

“Claramente, lo que está buscando el servicio de inmigración es intentar de manera expedita que todos aquellos millones de casos que están pendientes ante USCIS sean adjudicados, y si el caso no amerita una aprobación, sean remitidos a la corte de inmigración. El argumento principal del gobierno es que esto va a agilizar los procesos de asilo ante el servicio. Pero lo negativo es que históricamente los aplicantes de asilo han tenido la posibilidad de tener una entrevista ante un oficial de asilo para poder explicarle por qué no pueden regresar a su país de origen. Con esta decisión va a haber un porcentaje altísimo de aplicantes de asilo que no tendrán esta entrevista sino que van a ser referidos a la corte de inmigración automáticamente. […] Cuando una persona quiere pedir asilo en Estados Unidos, tiene que basarse en una característica protegida, como raza, religión u opinión política”, dijo de la Vega.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.