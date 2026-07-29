Fauci invoca la Quinta Enmienda y se niega a responder en el Senado sobre los orígenes del covid

Publicado por Diane Hernández 29 de julio, 2026

El exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), Anthony Fauci, se acogió este miércoles a la Quinta Enmienda de la Constitución y se negó a responder las preguntas formuladas durante una audiencia del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, presidido por el senador republicano Rand Paul.

La comparecencia, convocada para examinar los orígenes de la pandemia de covid y la actuación de las autoridades sanitarias estadounidenses, estuvo marcada por un fuerte enfrentamiento político entre Fauci y los senadores republicanos, quienes sostienen que aún existen interrogantes sin resolver sobre la posible financiación de investigaciones en el Instituto de Virología de Wuhan y sobre la información proporcionada al Congreso durante la pandemia.

Fauci: "Seguiré el consejo de mis abogados"

En su declaración inicial, Fauci explicó que decidió invocar su derecho constitucional para evitar cualquier riesgo de autoincriminación.

"Aunque me duele hacerlo por el respeto que tengo al poder legislativo... siguiendo el consejo de mis abogados, invocaré mi derecho, amparado en la Quinta Enmienda de la Constitución, a abstenerme de responder a sus preguntas", afirmó el exfuncionario.

Fauci sostuvo que la convocatoria respondía a una campaña personal impulsada por Rand Paul y afirmó que el senador ha manifestado públicamente en varias ocasiones su intención de verlo "tras las rejas".

Según el exasesor sanitario, el único propósito de la audiencia era obtener alguna declaración que pudiera utilizarse posteriormente para intentar procesarlo por presunto perjurio.

Rand Paul insiste en las contradicciones Pese a la negativa de Fauci, Paul continuó formulando preguntas durante la audiencia y aseguró que la reciente publicación de más de mil páginas del diario personal del científico durante la pandemia contiene elementos que contradicen parte de su discurso público.

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​El senador republicano sostiene que esos documentos muestran que Fauci contempló seriamente desde los primeros meses de 2020 la posibilidad de que el SARS-CoV-2 hubiera escapado de un laboratorio en China, una hipótesis que, según Paul, posteriormente minimizó ante la opinión pública.

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​La audiencia también registró momentos de tensión cuando uno de los abogados de Fauci intentó intervenir durante el interrogatorio y Rand Paul ordenó que fuera retirado de la sala por personal de seguridad.

El debate sobre el origen del virus sigue abierto

Entre los documentos difundidos por Paul figuran anotaciones personales de Fauci correspondientes a febrero de 2020, en las que el entonces director del NIAID reflejaba que algunos científicos debatían tanto un posible origen natural como una eventual fuga de laboratorio.

En esos escritos, Fauci señaló que mantenía "la mente abierta" respecto a ambas posibilidades, aunque posteriormente manifestó que consideraba mucho más probable un origen natural mediante un salto de especie.

Hasta la fecha, ninguna de las principales hipótesis ha sido demostrada de forma concluyente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la teoría del origen natural continúa siendo la explicación con mayor respaldo científico disponible, aunque mantiene que la investigación sobre el origen del virus sigue siendo inconclusa por falta de acceso a toda la información necesaria.

Republicanos y demócratas chocan durante la audiencia

La decisión de Fauci de acogerse a la Quinta Enmienda provocó duras críticas entre varios legisladores republicanos.

El senador Josh Hawley afirmó que la negativa del exfuncionario demostraba un "desprecio" hacia el Congreso y reclamó mayor rendición de cuentas por la gestión de la pandemia.