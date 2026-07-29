Trump amenaza al régimen iraní tras el ataque a una base militar estadounidense en Jordania: "Les vamos a pegar duro"
El presidente advirtió que Teherán "va a recibir una paliza" y prometió una respuesta contundente de Washington, en un momento de fuerte escalada regional que también incluye bombardeos conjuntos de EEUU y Arabia Saudita en Irak y amenazas de bloqueo en el mar Rojo por parte de grupos respaldados por los ayatolás.
El presidente Donald Trump advirtió este miércoles que Washington responderá con contundencia a Irán después de que el Régimen de los Ayatolás lanzara misiles contra una base estadounidense en Jordania. En declaraciones a Fox News, el mandatario aseguró que "les vamos a pegar duro" y que Teherán "va a recibir una paliza", reavivando las tensiones en Oriente Medio.
La advertencia del presidente se produce en un contexto de escalada regional: las autoridades sauditas y estadounidenses anunciaron bombardeos coordinados contra grupos armados en Irak, tras dos días de ataques con drones contra instalaciones petroleras en Arabia Saudita.
Por su parte, Irán lanzó misiles contra una base militar estadounidense en Jordania. "Mientras continúen las amenazas contra la República Islámica de Irán (...) continuará la resistencia", afirmaron en un comunicado los Guardianes de la Revolución.
"Guerra indirecta"
EEUU precisó que sus ataques en Irak se dirigieron contra sitios logísticos y de armamento de un grupo alineado con el régimen iraní, y Trump afirmó que la operación estuvo coordinada desde Bagdad. Sin embargo, la presidencia iraquí denunció los bombardeos como "un ataque inaceptable y una flagrante violación de la soberanía".
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El régimen iraní desafía a Trump con un ataque de misiles contra una base militar de EEUU en Jordania
Luis Francisco Orozco
Irak, que mantiene a Washington y Teherán como sus principales aliados, se ha convertido desde hace tiempo en un campo de batalla indirecta entre ambos. Analistas sauditas, como Hesham Alghannam, señalaron a AFP que Irán está utilizando ahora su red de grupos afines para mantener su influencia mientras la vía diplomática acapara la atención internacional. "La guerra indirecta es la continuación de la guerra directa por otros medios, y se está llevando a cabo con una coherencia estratégica considerable", afirmó.
Otro frente en el mar Rojo
Sin embargo, la semana pasada los rebeldes hutíes, un grupo respaldado por Irán que controla amplias zonas de Yemen, anunciaron un bloqueo naval de los puertos saudíes en el mar Rojo. El ministro de Información del Gobierno yemení reconocido internacionalmente, Moammar al Eryani, explicó a AFP que el plan de los hutíes es establecer un sistema de cobro de tasas a los barcos que transitan por el estrecho de Bab al Mandeb, que da acceso al mar Rojo, y que los Guardianes de la Revolución están "ayudando en el esfuerzo".