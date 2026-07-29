Trump amenaza al régimen iraní tras el ataque a una base militar estadounidense en Jordania: "Les vamos a pegar duro"

Publicado por Carlos Dominguez 29 de julio, 2026

El presidente Donald Trump advirtió este miércoles que Washington responderá con contundencia a Irán después de que el Régimen de los Ayatolás lanzara misiles contra una base estadounidense en Jordania. En declaraciones a Fox News, el mandatario aseguró que "les vamos a pegar duro" y que Teherán "va a recibir una paliza", reavivando las tensiones en Oriente Medio.

La advertencia del presidente se produce en un contexto de escalada regional: las autoridades sauditas y estadounidenses anunciaron bombardeos coordinados contra grupos armados en Irak, tras dos días de ataques con drones contra instalaciones petroleras en Arabia Saudita.

Por su parte, Irán lanzó misiles contra una base militar estadounidense en Jordania. "Mientras continúen las amenazas contra la República Islámica de Irán (...) continuará la resistencia", afirmaron en un comunicado los Guardianes de la Revolución.

"Guerra indirecta"

EEUU precisó que sus ataques en Irak se dirigieron contra sitios logísticos y de armamento de un grupo alineado con el régimen iraní, y Trump afirmó que la operación estuvo coordinada desde Bagdad. Sin embargo, la presidencia iraquí denunció los bombardeos como "un ataque inaceptable y una flagrante violación de la soberanía".

Irak, que mantiene a Washington y Teherán como sus principales aliados, se ha convertido desde hace tiempo en un campo de batalla indirecta entre ambos. Analistas sauditas, como Hesham Alghannam, señalaron a AFP que Irán está utilizando ahora su red de grupos afines para mantener su influencia mientras la vía diplomática acapara la atención internacional. "La guerra indirecta es la continuación de la guerra directa por otros medios, y se está llevando a cabo con una coherencia estratégica considerable", afirmó.