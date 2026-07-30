El DOJ reactiva una corte especial para expulsar a una afgana por sus vínculos con un plan para atentar el día de las últimas elecciones

Publicado por Alejandro Baños 30 de julio, 2026

El Departamento de Justicia (DOJ) presentó una solicitud para deportar a una inmigrante afgana con vínculos terroristas ante un tribunal específico para casos relacionados con el terrorismo que ha permanecido inactivo desde su creación hace tres décadas.

Concretamente, el objetivo de las autoridades es lograr la expulsión de Nazira Haji Zada, una ciudadana afgana de 47 años y residente en Fort Worth (Texas), acusada de prestar apoyo a un ataque terrorista frustrado inspirado en el Estado Islámico (ISIS) que pretendía perpetrarse el día de las últimas elecciones presidenciales en 2024.

Para ello, el DOJ elevó el caso al Tribunal de Expulsión de Extranjeros Terroristas (ATRC), una corte especial dedicada a combatir el terrorismo internacional creada por el Congreso en 1996.

A través de un comunicado, el DOJ detalló que Zada —quien fue detenida a principios de esta semana— colaboró con su hijo, Abdullah Haji Zada, y su yerno, Nasir Ahmad Tawhedi, para llevar a cabo un atentado el día de las elecciones. Estos dos ya fueron detenidos y condenados por terrorismo.

"El Congreso creó el Tribunal de Expulsión de Terroristas Extranjeros hace tres décadas para expulsar de Estados Unidos a los terroristas extranjeros que, para empezar, nunca deberían haber estado aquí", dijo el fiscal general en funciones, Todd Blanche. "Las acusaciones en este caso revelan que la matriarca de una familia simpatizante del ISIS colaboró en un complot para perpetrar un atentado con numerosas víctimas contra los votantes estadounidenses el día de las elecciones".

El ATRC fue diseñado por el Congreso hace 30 años para gestionar la deportación de individuos considerados como una amenaza para la seguridad nacional, sin la necesidad de revelar públicamente información clasificada sensible en procesos ordinarios de inmigración.