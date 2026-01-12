El Partido Republicano apuesta a candidatos hispanos para ganar tres escaños decisivos en Texas y California

Publicado por Joaquín Núñez 12 de enero, 2026

Con la mayoría republicana en la Cámara de Representantes pendiendo de unos pocos escaños y un voto hispano cada vez más decisivo en distritos competitivos, el Partido Republicano busca seguir avanzando con este grupo. En las elecciones de medio término, el GOP apuesta a consolidar y expandir la improbable coalición formada por Donald Trump en 2024, reclutando candidatos hispanos con perfiles locales fuertes y trayectorias de gestión que puedan ganar escaños clave en 2026.

El objetivo central es capitalizar la tendencia a favor con los hispanos en algunos distritos clave. Para ello, el Comité Nacional Republicano del Congreso (NRCC) ha hecho un fuerte esfuerzo para reclutar candidatos hispanos competitivos en todo el país. Por el momento, solo tres lograron los respaldos oficiales del presidente Trump y del NRCC, precisamente el organismo encargado de proteger y aumentar la mayoría republicana en la Cámara.

Ellos son Eric Flores (distrito número 34 de Texas), Kevin Lincoln (distrito número 13 de California) y Tano Tijerina (distrito número 28 de Texas). Se enfrentan a tres demócratas titulares en distritos competitivos.

Estos tres candidatos comparten raíces hispanas y experiencia de gestión comprobable con lo que esperan ganar en sus respectivas carreras y ayudar al partido a defender su escasa mayoría en la Cámara. Además, continuarían la tendencia republicana de seguir creciendo entre la comunidad hispana.

Su plataforma electoral resuena con la del GOP a nivel nacional: reducir el coste de la vida, garantizar la seguridad de las comunidades y restaurar la promesa del sueño americano.

“Los republicanos no solo hablamos de ganarnos la confianza de los votantes hispanos, sino que seguimos trabajando para conseguirla”, le dijo a VOZ Christian Martínez, portavoz del NRCC.

“Candidatos destacados como Eric Flores, Kevin Lincoln y Tano Tijerina reflejan a sus comunidades, comprenden los retos a los que se enfrentan las familias trabajadoras y están dando un paso al frente para ayudar a aumentar la mayoría en la Cámara de Representantes centrada en las oportunidades, la seguridad y el sueño americano”, añadió.

De ganar las elecciones, se sumarían a los otros hispanos republicanos de la Cámara de Representantes, entre los que se destacan María Elvira Salazar, Monica De La Cruz, Nicole Malliotakis, Juan Ciscomani y Gabe Evans.

Eric Flores

Eric Flores se presenta por el distrito número 34 de Texas. Su campaña lo presenta como “fiscal, veterano y padre”.

Criado en el Valle del Río Grande, es abogado y sirvió al país como oficial de infantería del Ejército, ascendiendo al rango de capitán. Posteriormente sirvió en la Guardia Nacional del Ejército de Texas, donde ayudó a proteger la frontera entre Estados Unidos y México.

De vuelta en Texas, se desempeñó como fiscal municipal y juez municipal antes de incorporarse a la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Texas, División Penal de McAllen.

Según se lee en su sitio web, allí se destacó por combatir el tráfico de personas y los cárteles de droga. Además, logró desmantelar “la red transnacional de tráfico de personas más grande del distrito y la condena de uno de los diez fugitivos más buscados de Texas”.

"Durante demasiado tiempo, los demócratas dieron por sentado el sur de Texas, asumiendo que nuestros votos estaban prácticamente garantizados, mientras que ellos daban la espalda a nuestros valores. Han cambiado las necesidades de las familias trabajadoras por una agenda radical que ha dejado nuestras fronteras abiertas y nuestra economía en ruinas. Me presento porque los tejanos del sur están cansados de ser ignorados por políticos profesionales como Vicente González, que hace tiempo que se han olvidado de las personas a las que se supone que deben servir", le dijo Flores a VOZ.

De imponerse en las primarias republicanas, Flores enfrentará al demócrata Vicente González, titular desde el 2023. Este distrito cuenta con un 83% de población hispana, por lo que es uno de los termómetros más claros para el GOP. González es uno de los demócratas que defienden distritos en donde Trump ganó en 2024.

Kevin Lincoln

Kevin Lincoln es un experto en seguridad cuyo abuelo llegó a California desde México en busca de más oportunidades. Se unió al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos (USMC) en 2001. Luego fue reclutado por la Oficina Militar de la Casa Blanca y asignado al Marine One, donde servía directamente al presidente de los Estados Unidos. Comenzó luego una carrera empresarial que lo llevó a trabajar en una de las principales empresas de seguridad privada en Silicon Valley.

Posteriormente, abandonó el mundo corporativo para desempeñarse como pastor administrativo a tiempo completo en una iglesia local en la ciudad de Stockton, dentro del condado de San Joaquín. En 2019 ingresó a la política y ganó las elecciones para alcalde de Stockton.

“Desde luchar valientemente en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos hasta liderar su ciudad como alcalde de Stockton, Kevin ha servido a nuestra nación con distinción y aportará ese mismo espíritu luchador al Congreso de los Estados Unidos”, escribió el presidente Trump en su respaldo oficial.

En caso de ganar las primarias, Lincoln enfrentará al demócrata Adam Gray, quien venció en 2024 al titular republicano, John Duarte, en lo que fue la elección al Congreso más reñida del ciclo. Entre más de 200.000 votos emitidos, Gray se impuso por apenas 187.

"Las familias hispanas del Valle Central están sintiendo la presión aplastante de la crisis de asequibilidad impulsada por los demócratas, desde Sacramento hasta Washington, que anteponen la ideología política a los problemas cotidianos. Generaciones de familias como la mía vinieron a Estados Unidos en busca del sueño americano, y el Partido Republicano se está ganando su confianza trabajando para restaurar la asequibilidad y las oportunidades que permiten a las familias trabajadoras salir adelante de nuevo", le dijo Lincoln a VOZ.

El distrito número 13 de California cuenta con un 65,9% de población hispana.

Tano Tijerina

El último candidato hispano en obtener el respaldo de Trump y del NRCC es Tano Tijerina. Un antiguo demócrata, se desempeñó durante años como juez del condado de Webb, Texas.

“Siempre he creído que, si amas un lugar, lo sirves. Y amo el sur de Texas con todo mi ser. Mi esposa y yo tenemos profundas raíces en Laredo, y es donde elegimos criar a nuestros hijos, trabajar junto a familias locales y contribuir a nuestra comunidad. Esta campaña se trata de fe. Se trata de familia. Se trata de luchar por el lugar que llamamos hogar”, expresó Tijerina en un comunicado para su sitio web de campaña.

Tijerina enfrentará potencialmente al titular Henry Cuellar, quien fue recientemente indultado por Donald Trump. El presidente alegó que Cuellar, quien lleva veinte años en DC, había sido acusado políticamente por el Departamento de Justicia de Joe Biden. El demócrata de Texas enfrentaba cargos relacionados con presuntamente aceptar casi 600.000 dólares en sobornos y lavar los fondos.

El presidente esperaba que Cuellar se postule como republicano, por lo que se mostró decepcionado cuando el congresista anunció que buscaría otro mandato como demócrata.

“Las opiniones de Tano son más sólidas, mejores y mucho menos sesgadas que las de Henry, y cuenta con mi apoyo total y absoluto para ser el próximo representante del distrito 28 del Congreso de Texas. ¡ÉL NUNCA TE DEFRAUDARÁ!”, señaló Trump a comienzos de diciembre, cuando respaldó formalmente a Tijerina.

En una declaración realizada a VOZ, el candidato republicano explicó los motivos que lo llevaron a cambiar de partido: "La gente del sur de Texas no se despertó de repente con nuevas creencias. Yo no cambié. El Partido Demócrata nacional sí lo hizo. Cuando me presenté a juez del condado, los demócratas del sur de Texas eran diferentes porque este lugar es diferente. Somos gente trabajadora".

"Solo queremos trabajar duro, criar a nuestras familias en las comunidades que amamos y que el gobierno nos deje en paz. Eso es todo. Así somos. Y por eso la gente está dando un paso al frente y buscando líderes que realmente entiendan sus vidas y sus valores", añadió.

El distrito número 28 de Texas tiene una mayoría hispana del 65%. En 2024, Trump ganó el distrito con el 52% de los votos.