Los republicanos desafían la narrativa del “auge demócrata” en Texas con cifras de recaudación

Publicado por Joaquín Núñez 6 de mayo, 2026

El Partido Demócrata busca ampliar el mapa electoral de cara a las elecciones de medio término de 2026 y Texas aparece entre los estados donde espera encontrar nuevas oportunidades. Sin embargo, los republicanos rechazan esa narrativa y sostienen que el entusiasmo demócrata en el Lone Star State no se refleja en la recaudación de fondos de varios de sus candidatos.

Además del sueño de ganar una elección estatal por primera vez desde 1994 (su principal carta está en la carrera al Senado con James Talarico) los demócratas buscan tener un buen desempeño en la Cámara de Representantes, incluso a pesar del nuevo mapa electoral desfavorable firmado por el gobernador Gregg Abbott.

Con este objetivo, el Comité de Campaña Demócrata para el Congreso (DCCC) amplió su programa ‘Red to Blue’. Como parte de la estrategia para recuperar el control de la Cámara, el programa busca brindar apoyo logístico y recursos a los candidatos en distritos clave.

Entre las últimas incorporaciones están los distritos 15 y 35 de Texas, cuyos candidatos son Bobby Pulido y Johnny García, respectivamente. "Estos candidatos ganarán porque son líderes auténticos e independientes, arraigados en sus comunidades”, declaró Suzan DelBene, presidenta del DCCC.

Del otro lado, los republicanos desafían la narrativa demócrata señalando los problemas de financiación en algunos de sus candidatos.

Bobby Pulido y Johnny García

Pulido, un cantante de 53 años que está incursionando en política, se presenta en el distrito 15 de Texas, donde Donald Trump ganó por dos dígitos en 2024. La titular es la republicana Mónica De La Cruz.

Hasta el momento, recaudó cerca de 900.000 dólares, con un ritmo de gasto del 87% y aproximadamente 403.000 dólares en caja. Según datos de la Comisión Federal Electoral, el 76% de las donaciones de Pulido provienen de fuera de Texas, algo que los republicanos están utilizando para cuestionar su conexión con el estado.

Por su parte, De La Cruz ingresó a la contienda con más de 2 millones de dólares en caja.

En cuanto a Johnny García, recaudó 146.000 dólares en el primer trimestre de 2026 y cuenta con apenas 42.000 en caja. En cambio, sus posibles rivales republicanos, superan en conjunto los 500.000 dólares recaudados.

Leticia Gutiérrez, distrito 9

En esta elección, la favorita del establishment demócrata era Terry Virts, quien quedó tercero en las primarias demócratas. Sin embargo, las primarias las ganó Leticia Gutiérrez, abogada ambientalista.

En cuanto a la recaudación de fondos, recaudó alrededor de USD 33.000 en el primer trimestre de 2026, incluyendo un pequeño préstamo personal. Dispone de solo 5.000 dólares en caja, puesto que su nivel de gasto supera lo recaudado.

Después de las primarias, recaudó 21.000 dólares y gastó 23.000, lo que supone un ritmo de gasto de 111%.

Gutiérrez enfrentará al ganador de la segunda vuelta entre Briscoe Cain y Alex Meale.

Trump ganó este distrito por 19 puntos porcentuales en 2024.

Katy Padilla Stout, distrito 23

Otro caso es el de Katy Padilla Stout, candidata demócrata en el distrito 23. Ingresó a la elección general con 238.000 recaudados, cifra que incluye 10.000 dólares de un préstamo personal, con 145.000 dólares en mano.

Del otro lado, el republicano Brandon Herrera lleva recaudado más de 1,5 millones de dólares, con 305.000 dólares para gastar.

Vicente González, distrito 34

Incluso algunos titulares demócratas están teniendo problemas en las finanzas de la campaña. Un caso llamativo es el del congresista Vicente González, quien en 2024 se las arregló para ganar en su distrito en la misma boleta en la que Donald Trump ganó por cinco puntos porcentuales.

González recaudó 1,1 millones de dólares, pero con un ritmo de gasto de 72%. En otras palabras, la campaña está gastando casi tres cuartos de todo lo que recauda. González gastó el 88 % de todos los fondos recaudados, incluyendo el pago de 250.000 dólares a sí mismo para saldar un préstamo.

Su oponente republicano es Eric Flores, cuya campaña recaudó 1,2 millones en el primer trimestre, casi igualando la recaudación de González durante el mismo periodo.

“Los demócratas no cuentan con candidatos creíbles en Texas”

Del otro lado, los republicanos afirman que a los demócratas se les va a hacer muy cuesta arriba en Texas.

Christian Martínez, portavoz del Comité Nacional Republicano del Congreso (NRCC), le dijo lo siguiente a VOZ: “Los patéticos candidatos elegidos a dedo por Hakeem Jeffries que lograron pasar las primarias van a duras penas, con cifras de recaudación humillantes y sin apoyo real”.

“Los demócratas pueden intentar engañar a la prensa con titulares, pero no cuentan con candidatos creíbles, están gastando el dinero a toda velocidad y se están esforzando por proteger a sus propios candidatos titulares, que se encuentran en una posición vulnerable. Esto no es un auge en Texas. Es un colapso en Texas”, añadió.