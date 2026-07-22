Entrevista con Ted Cruz: “Los demócratas del Congreso le tienen miedo a Mamdani”

Publicado por Joaquín Núñez 22 de julio, 2026

El senador Ted Cruz (R-TX) aseguró que los demócratas en el Congreso le tienen “miedo” a Zohran Mamdani, alcalde de la Ciudad de Nueva York. En una entrevista con VOZ, el republicano de Texas analizó la actualidad del Partido Demócrata, afirmando que han sucumbido ante una agenda “radical” con candidatos que apoyan abiertamente el “socialismo”.

Cruz, actual presidente del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado, es una de las voces más influyentes del Partido Republicano. En la entrevista, también habló sobre la importancia de las ‘Trump Accounts’, el legado de Lindsey Graham y el futuro de Cuba y Venezuela.

“Zohran Mamdani es el demócrata más poderoso del país”

A la hora de analizar la actualidad del Partido Demócrata, el senador de Texas aseguró que Zohran Mamdani es el demócrata “más poderoso del país”, dado que está arrastrando al partido “a la izquierda radical”. El alcalde se vio recientemente fortalecido luego de que candidatos que contaban con su respaldo derrotaran a los demócratas del establishment en las primarias de Nueva York.

“Hay demócratas en el Congreso que no están de acuerdo con él, pero le tienen miedo. Y ya sea que se trate de apoyar las fronteras abiertas, de abolir la policía, de abogar por la liberación de asesinos, violadores y abusadores de menores, o de celebrar a Hamás, el radicalismo del Partido Demócrata actual, creo que es realmente perjudicial para el país”, señaló Cruz.

Además, el senador se expresó sobre una predicción que realizó anteriormente en su podcast, ‘Verdict’, de que Mamdani se postularía al Senado en 2028 para desafiar a Chuck Schumer en las primarias demócratas. Cruz incluso dijo que Schumer no podría ganar una primaria en el Partido Demócrata moderno.

“Creo que Mamdani terminará compitiendo contra Schumer o postulándose para ese escaño. Y, en este momento, creo que es el candidato más formidable, al menos en las primarias demócratas. Y luego veremos si la gente de Nueva York quiere locura total en el Senado”, añadió.

“Los demócratas están abrazando la locura”

A la hora de analizar la dirección ideológica de los demócratas, Cruz dijo que “han perdido la cabeza” y citó como ejemplo el perfil de los candidatos que se han impuesto en las primarias de Nueva York, Colorado y otros estados.

“Me gustaría ver un Estados Unidos con dos partidos que funcionen con normalidad, que puedan llegar a un terreno común y tengan algo de sentido común. Lo que ha pasado es que los demócratas odian tanto al presidente Trump que ahora están abrazando no solo el socialismo, sino el comunismo en toda regla”, continuó el republicano.

“Son los marxistas declarados quienes abogan por la confiscación de la propiedad para tomar el control de la economía. Mi familia huyó de Cuba. Sabemos lo que pasa en Cuba, Venezuela o Nicaragua; conocemos los horrores del comunismo. Y esa es la locura que los demócratas están abrazando”, sumó.

“Es importante que Venezuela tenga elecciones libres y justas”

Consultado sobre el futuro de Venezuela, Cruz celebró el arresto de Nicolás Maduro, a quien describió como un “tirano” y un “importante narcotraficante” responsable de “la muerte de muchos estadounidenses” por el tráfico de drogas: "Ir y arrestar a Maduro hizo que Estados Unidos fuera un lugar más seguro. Cuando la Fuerza Delta aterrizó y detuvo a Maduro, todos los dictadores de América Latina tuvieron que cambiarse los calzoncillos. Esa es una demostración de un liderazgo presidencial fuerte".

“Creo que es igual de importante que Venezuela dé ahora el paso hacia unas elecciones libres. Delcy Rodríguez también es comunista. Ella fue su vicepresidenta. Era tan ilegítima como él, y creo que el pueblo de Venezuela debería elegir quiénes son sus líderes. Y espero que el líder que elijan quiera ser amigo de Estados Unidos”, añadió.

Sobre el plazo para el desarrollo del proceso electoral, el senador de Texas remarcó que le gustaría que ocurra lo más pronto posible. Incluso mencionó que se está discutiendo un plazo de “entre seis y ocho meses”.

“La transición ahora es llevar a Venezuela a un Gobierno legítimo y devolverla a la prosperidad”

A su vez, Cruz sostuvo que el objetivo es “devolver” a Venezuela a la “prosperidad” mediante el libre mercado y las inversiones. No obstante, remarcó que la llegada de un Gobierno legítimo y un Estado de Derecho fuerte son fundamentales para el desarrollo y las inversiones en el país sudamericano.

El senador también se refirió al futuro de Cuba, mostrándose esperanzado sobre una posible transición: “Creo que hay una enorme posibilidad y, por cierto, espero de todo corazón que Cuba sea la siguiente y que ambos países vean caer a los regímenes comunistas y que la libertad reemplace al comunismo y a la dictadura, algo que ya ha transformado al hemisferio occidental”.

La importancia de las 'Trump Accounts'

Sobre las elecciones de medio término, el senador republicano de Texas afirmó que los votantes van a elegir entre el “éxito republicano” y la “locura demócrata”.

Remarcó el impacto de muchas provisiones del ‘Big Beautiful Bill’, también llamada Ley de Recortes de Impuestos para las Familias Trabajadoras, entre ellas las deducciones de impuestos a las propinas, horas extra y seguridad social. Según el senador, la agenda del presidente Donald Trump y de los republicanos del Congreso han producido un “éxito sin precedentes” desde enero de 2025.

En particular, Cruz se refirió al impacto futuro de las ‘Trump Accounts’, una política que él mismo redactó y que describió como uno de los “legados más importantes” de la Administración Trump.

Las 'Trump Accounts' entraron en vigor el pasado 4 de julio y otorgan a los niños estadounidenses elegibles nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 una cuenta de inversión con un aporte inicial de 1.000 dólares financiado por el Gobierno federal. Los padres y otros terceros pueden realizar contribuciones anuales de hasta 5.000 dólares a la cuenta, que goza de ventajas fiscales.

“Una niña nacida este año. Se le abrirá una ‘Trump Account’ con 1.000 dólares. Si sus padres, su familia o su empleador depositan USD 5.000 al año en la cuenta, y si el mercado de valores crece a la tasa histórica de crecimiento del S&P 500, que es del 7% anual después de la inflación. Para cuando esa niña cumpla 18 años, tendrá USD 170.000 en esa cuenta. Y si sigue aportando a la cuenta, para cuando cumpla 35 años, tendrá más de USD 700.000 en esa cuenta”, explicó Cruz.

“Eso es transformador. No estamos hablando solo de los hijos de gente rica. Estamos hablando de los hijos de mamás solteras que trabajan como meseras y que pueden acumular cientos de miles de dólares y usarlos para una educación, para comprar una casa o para iniciar un negocio”, añadió.

Además de este primer beneficio, el senador dijo que esta política crearía “una nueva generación de capitalistas”. “Dentro de diez años, habrá un niño que sacará su celular, abrirá la aplicación, entrará a la cuenta de Trump y dirá: ‘Espera un momento. Soy dueño de 100 dólares en acciones de Apple’”, dijo el republicano.

La importancia de asegurar la frontera sur

En adición, el republicano de Texas subrayó la importancia de haber asegurado la frontera sur. El senador dijo que tanto Trump como el Congreso republicano heredaron un "caos" fronterizo de la Administración Biden y que los resultados salvado vidas.

"Ahora hemos visto que los cruces ilegales de la frontera han disminuido en un 99%. Eso ha llevado directamente a que la tasa de homicidios en Estados Unidos baje un 20%. También ha llevado a que el número de muertes por sobredosis de drogas baje un 20%. Hay literalmente miles de estadounidenses que están vivos hoy gracias a que el presidente Trump y un Congreso republicano aseguraron la frontera", expresó al respecto.

El recuerdo de Lindsey Graham

Por último, Cruz analizó el legado del senador Lindsey Graham, quien falleció de forma inesperada el pasado 11 de julio.

"Sirvió durante treinta y tres años en la Fuerza Aérea. Ocupó un escaño en el Senado durante veintitrés años. Y Lindsay era un hombre apasionado. Lo que más le apasionaba, ante todo, eran las fuerzas armadas, los hombres y las mujeres de nuestras Fuerzas Armadas. (...) También luchó con ferocidad para defender a Estados Unidos. Los enemigos de Estados Unidos no tenían un adversario más decidido que Lindsey Graham. Fue un honor servir junto a él", sentenció el senador.

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