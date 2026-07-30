EEUU reanuda los ataques contra Irán tras el fin de la pausa diplomática

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 29 de julio, 2026

Estados Unidos reanudó la noche de este miércoles los ataques aéreos contra Irán, en la primera ofensiva militar desde que el presidente Donald Trump había pausado la campaña de bombardeos el viernes pasado para darle una oportunidad a la negociación diplomática.

El Comando Central de EEUU (CENTCOM) confirmó los ataques en un comunicado en ‘X’: "Los ataques son una respuesta contundente a los intentos de ataque de Irán de ayer contra las fuerzas estadounidenses con base en Medio Oriente". La ofensiva llega como represalia por un ataque con misiles iraníes contra una base estadounidense en Jordania un día antes, todos los cuales fueron interceptados según el propio Ejército de EEUU.

Trump había anticipado la respuesta horas antes desde la Casa Blanca. "Nos toca a nosotros", dijo el mandatario a los periodistas, y afirmó que Irán había reconocido que el lanzamiento de los misiles fue un error y le había pedido a Washington no tomar represalias. En sus declaraciones a Fox News el mandatario fue más contundente: "Vamos a darles una paliza tremenda", dijo, antes de matizar que la vía diplomática seguía abierta: "Vamos a dejar que sigan hablando".

La pausa que se rompió esta semana había llegado tras 13 noches consecutivas de bombardeos estadounidenses contra objetivos militares iraníes, una racha que Trump decidió detener el viernes para abrir una ventana de negociación. Esa tregua se sostuvo cinco días, hasta el ataque iraní del martes.

Detrás de la decisión de Trump sobre el alcance de la nueva ofensiva está probablemente el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central y encargado de dirigir la guerra desde su cuartel en Tampa, Florida. Según reveló el Wall Street Journal en exclusiva, Cooper preparó una opción de campaña aérea de entre 10 y 14 días orientada a inutilizar la capacidad de misiles de Irán, pese a las advertencias sobre el bajo inventario estadounidense de municiones de defensa antiaérea.

Esa alternativa contrasta con la postura más cautelosa del general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien —de acuerdo con la misma fuente citada por el WSJ— ha alertado sobre las consecuencias de segundo y tercer orden de una escalada mayor, aunque no considera que el bajo inventario de interceptores impida retomar operaciones de combate a gran escala.

El vocero del Pentágono, Sean Parnell, buscó proyectar unidad de mando en torno a la decisión, según declaraciones recogidas también por el diario.

"El secretario Hegseth, el comandante de CENTCOM, almirante Cooper, y el presidente Caine se mantienen completamente alineados y unidos en misión, estrategia y determinación respecto a las operaciones en el exterior vinculadas a Irán", señaló en un comunicado. "El Departamento de Guerra está listo para ejecutar las directivas del presidente en cualquier momento”.

La inteligencia estadounidense estima que a Irán le queda entre 21% y 22% de su arsenal de misiles, pese a que Hegseth había declarado tras el cese el fuego previo que el programa había sido "funcionalmente destruido". Algunos analistas consultados calculan que la cifra real podría ser mayor.

La escalada de este miércoles se produce en un contexto regional cada vez más tenso. Horas antes de los ataques sobre Irán, fuerzas de EEUU y Arabia Saudita bombardearon de forma conjunta posiciones de las Fuerzas de Movilización Popular (PMF), milicias iraquíes alineadas con Irán, en respuesta a ataques contra fuerzas estadounidenses e infraestructura petrolera saudí. La PMF reportó al menos 20 muertos y 32 heridos, mientras que un funcionario iraní señaló que cuatro integrantes de la Guardia Revolucionaria murieron en los bombardeos mientras resguardaban, supuestamente, una peregrinación religiosa. El primer ministro iraquí ordenó a su Cancillería iniciar acciones legales contra Washington y Riad.

El precio del petróleo también reaccionó a la escalada, con el crudo Brent subiendo por encima del 7%, hasta los 90,66 dólares, mientras el tráfico naviero por el Estrecho de Ormuz y el paso de Bab al-Mandeb se mantiene muy por debajo de los niveles previos a la guerra, en medio de amenazas de los hutíes respaldados por Irán contra buques saudíes que buscan llegar al Índico.