El Pentágono renombrará una base militar de Carolina del Sur en honor a Lindsey Graham

Publicado por Alejandro Baños 28 de julio, 2026

El Departamento de Guerra está avanzando en el renombramiento de una base militar ubicada en Carolina del Sur en honor a Lindsey Graham.

El exsenador republicano, veterano de guerra, murió el 11 de julio tras sufrir una emergencia cardiovascular.

Según un memorando interno al que tuvo acceso The Post and Courier y que fue compartido posteriormente por la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en redes sociales, concretamente se cambiará el nombre de la Base Conjunta Charleston por el de Base Conjunta Lindsey Graham.

En ese memorando, el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, dio la orden para iniciar el proceso de renombramiento, además de elogiar a Graham por su dedicación al Ejército y al Congreso.

"La dedicación de toda la vida del senador Graham a las fuerzas armadas se forjó a través de su propio servicio militar y su servicio público tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Su firme defensa fue fundamental para modernizar nuestra infraestructura militar y mejorar la seguridad aérea, lo que garantiza que la Base Conjunta Charleston siga siendo una de las principales instalaciones militares de Estados Unidos", dijo Meink.

Graham sirvió en la Fuerza Aérea entre 1982 y 1988 y era reservista con el ranfo de coronel en la Guardia Nacional de Carolina del Sur.