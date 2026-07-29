Terror y anarquía en Puerto Príncipe: un líder republicano expone las atrocidades del dominio de las bandas en Haití

Una familia huye de un barrio tras los disturbios de pandillas ocurridos la noche anterior en Puerto Príncipe, el 20 de abril de 2026.Clarens SIFFROY-AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 29 de julio, 2026

Paredes perforadas por ráfagas de proyectiles, agentes desplegados con blindaje pesado y barricadas infranqueables en las calles. Ese fue el escenario que recibió a una delegación bipartidista del Congreso de los Estados Unidos en su reciente visita a Puerto Príncipe, la capital haitiana asolada por la violencia de las pandillas desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Brian Mast, describió la situación sobre el terreno tras encabezar la primera delegación congresional que visita la nación caribeña en una década, según reportó Fox News Digital.

El legislador republicano por Florida comparó zonas de la capital con escenarios de conflicto bélico activo, subrayando que las bandas bloquean las arterias viales con escombros y zanjas profundas para impedir el paso de las unidades policiales y militares.

Torturas y violencia contra ciudadanos estadounidenses

Durante las reuniones con las autoridades locales, Mast tuvo acceso a registros audiovisuales que evidencian la crueldad de las organizaciones criminales que operan en la isla. Entre las pruebas presentadas se documenta la ejecución de un operador de maquinaria pesada que colaboraba con las fuerzas del orden para despejar las calles.

"Tomaron a este tipo que era operador de equipo y, por trabajar con la policía, secuestraron a su familia. Luego le dijeron que intercambiarían a su familia por él. Él se entregó", relató Mast a Fox News Digital. El congresista detalló que el trabajador fue brutalmente mutilado y atacado con machetes hasta su muerte. "Eso es lo que son estas bandas", enfatizó.

Asimismo, Mast reveló detalles sobre el secuestro de una niña de 6 años de nacionalidad estadounidense, retenida por una banda local durante más de 45 días. Según el legislador, la menor fue liberada tras un acuerdo para el pago de un rescate por parte de su familia, bajo sospechas de haber sufrido agresiones sexuales durante su cautiverio.

Un portavoz del Departamento de Estado confirmó estar al tanto de los informes sobre el secuestro de la menor, acotando que la prioridad de la administración es la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el exterior.

La crisis institucional y el impacto de las políticas migratorias

A pesar de constatar incipientes avances operativos impulsados por la coalición internacional de seguridad y el apoyo de contratistas de seguridad privados, Mast situó el origen de la crisis en la corrupción política local. El congresista afirmó que los dirigentes políticos haitianos saquearon su propio país y financiaron bandas para su propio beneficio, precipitando el colapso de las instituciones.

En el marco del fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) dispuesto por la administración Trump para miles de ciudadanos haitianos, Mast argumentó que el retorno de aquellos que no obtuvieron la residencia permanente en los últimos 16 años podría contribuir a la recuperación del país.

El legislador por Florida sostuvo que la salida masiva de ciudadanos privó al Estado de los recursos humanos necesarios para defender su territorio.

"Una de las cosas más importantes sería tomar a los hombres aptos e integrarlos en la policía y el ejército, que están reclutando activamente y que fueron diezmados por la implementación del TPS en primer lugar", concluyó Mast, señalando que la falta de personal defensivo facilitó la consolidación del poder de las pandillas.