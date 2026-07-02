"Voy a ayudar a construir un tercer partido": Tucker Carlson se desmarca completamente de Trump y del Partido Republicano

Publicado por Carlos Dominguez 2 de julio, 2026

El podcaster conservador y expresentador de Fox News, Tucker Carlson, confirmó su intención de ayudar a construir un nuevo partido político que priorice los intereses de Estados Unidos, tras distanciarse públicamente del presidente Donald Trump y del Partido Republicano por la guerra contra el régimen iraní.

En una entrevista publicada este miércoles en la Columbia Journalism Review, Carlson declaró: "Voy a ayudar a construir un tercer partido". El presentador considera que "debería haber un esfuerzo de buena fe para descubrir qué beneficia realmente al país".

Según reportó The New York Post, Carlson argumentó que, en los temas de "la guerra y las finanzas" —los dos que considera más importantes para los estadounidenses—, demócratas y republicanos "actúan con una solidaridad absoluta".

El exconductor de Fox News explicó: "Eso no es una democracia. Es un estado de un solo partido disfrazado de democracia, y necesita ser roto". En ese sentido, Carlson prometió que "va a haber un tercer partido" y que hará todo lo posible para que eso ocurra.

Un enfoque centrado en el "bienestar" de EEUU

Tucker Carlson propone que el nuevo partido se centre exclusivamente en el "bienestar" de los estadounidenses. El que fuera una de las caras más reconocidas de Fox News criticó duramente la situación actual de muchos ciudadanos: "Si ganas $60.000 al año, estás degradado. Tu esperanza de vida ha bajado y las perspectivas de vida de tus hijos probablemente se han esfumado. Nadie parece importarle. Ni siquiera es un factor", señaló.

"‘¿Qué pasa con Hamás?’ Oficialmente no me importa Hamás. El Gobierno de Estados Unidos debería tener como primera prioridad el bienestar de su propia gente". Sin embargo, Carlson aclaró que no tiene intención de presentarse como candidato.

Ruptura total con Trump y el Partido Republicano

La ruptura se profundizó el mes pasado, cuando Carlson aseguró en el podcast Can’t Be Censored: "Estoy fuera". Y advirtió: "Si yo estoy fuera, creo que mucha otra gente también lo está".

El podcaster conservador lanzó fuertes ataques contra lo que considera una lealtad desmedida hacia Israel. Según él, el GOP ha "traicionado" a sus votantes al colocar la seguridad nacional del Estado judío por encima de los intereses de los ciudadanos estadounidenses.

"¿Cómo podría yo, o cualquier votante estadounidense, apoyar a un partido político que no es leal a Estados Unidos? Que pone los intereses de un país extranjero por encima de los de sus propios ciudadanos. Es imposible votar por gente así, y yo no lo voy a hacer", insistió.

La ruptura entre Carlson y Trump ha sido pública y áspera. Desde su distanciamiento, el presidente ha calificado a Carlson como un "chiflado" y un "tonto que agita las manos".