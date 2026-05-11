Antisemitismo, islam y el futuro del Partido Republicano

11 de mayo, 2026

Si últimamente tienes la sensación de que el mundo ya no gira sobre su eje como antes, no eres el único. El cambio en el viento político con respecto a cómo se trata el antisemitismo ya no es sólo una cuestión de odiosos llamamientos al genocidio o a la violencia contra los judíos proferidos en los campus universitarios o de protestas en las calles de las ciudades estadounidenses. El principal frente donde se libra la batalla contra el odio a los judíos en estos días es en los podcasts populares. Lo más desconcertante -y una señal de lo mucho que está cambiando el mundo- es que algunos de los bastiones de la clase dirigente liberal están haciendo todo lo posible por poner el dedo en la balanza a favor de los que incitan al odio.

En pocas palabras, ahora vivimos en un mundo en el que The New York Times está prestando su considerable peso para impulsar a un bando en una guerra civil cada vez más amarga en la derecha política. Y el bando al que están ayudando es el que defiende el tipo de antisemitismo que incluso el periódico reconoce que parece sacado directamente de Los Protocolos de los Sabios de Sión.

Extraño nuevo respeto" por los antisemitas de derechas

El extenso y sorprendentemente amistoso perfil de Tucker Carlson, ex presentador de Fox News y actual podcaster, publicado por The New York Times Magazine marcó un hito. En la década de 1980, el difunto Tom Bethell acuñó el término "nuevo y extraño respeto" para describir la forma en que los medios liberales colmaban de elogios a un conservador por "evolucionar" y adoptar posiciones que ellos favorecían. Por aquel entonces, solía reservarse a los republicanos que se oponían al presidente Ronald Reagan y le acusaban de ser un radical. En los últimos años, se pudo observar el mismo fenómeno cuando se trataba de aquellos en el establishment del GOP o ex republicanos que se oponían al presidente Donald Trump.

El último caso de "extraño nuevo respeto" está reservado para aquellos que comparten la antipatía del periódico por Israel y su disposición a generalizar tropos antisemitas sobre el Estado judío y sus partidarios. Entrevistas como la de Carlson son ejemplos de lo que el periodista Mark Helprin describió como el abrazo del Times a los "nuevos héroes" que se oponen a Trump.

Como señaló Jesse Arm, del Manhattan Institute, el periódico "publica perfiles pulidos y casi glamorosos" de personas como Carlson, el negacionista del Holocausto Nick Fuentes, la ex diputada de Georgia Marjorie Taylor Greene y el candidato a gobernador de Florida James Fishback, en lugar de conservadores de la corriente dominante o funcionarios de la administración, para retratar a la derecha como un grupo de figuras marginales "caricaturescamente intolerantes". Pero lo que todas esas personas tienen en común es que se han separado de Trump en gran medida por su apoyo a Israel, así como por haberse adentrado en la madriguera del conejo de las teorías conspirativas antisemitas.

Lo que estamos observando es una prueba más que ilustra cómo la alineación política de la nación está siendo alterada por la oleada de odio judío global posterior al 7 de octubre de 2023. Durante los últimos 31 meses, la demonización generalizada de Israel ha fracturado viejas suposiciones sobre los límites del discurso aceptable, así como lo que una vez se pensó que eran diferencias inmutables entre la derecha y la izquierda.

Incluso antes del 7 de octubre, ya era obvio que una extraña alianza rojo-verde de marxistas e islamistas estaba teniendo un impacto en la política y la cultura europeas, y empezando a sentirse en Estados Unidos. Los izquierdistas que tenían poco en común con los inmigrantes musulmanes que traían consigo actitudes reaccionarias sobre cuestiones sociales se unieron a ellos por su antipatía hacia Israel y los judíos.

Corbynización de demócratas y republicanos

Hace una década, el Partido Laborista británico fue capturado por la extrema izquierda en forma de una facción encabezada por Jeremy Corbyn, que lo llevó a dos derrotas electorales en 2017 y 2020. La "corbynización" del laborismo se deshizo teóricamente con la elección de Keir Starmer como primer ministro en 2024. Aun así, el impacto de la normalización de la extrema izquierda persiste a medida que los principales partidos se fragmentan, y los Verdes, que personifican la alianza de izquierdistas e islamistas, parecen dispuestos a derrocar a los laboristas en un futuro previsible.

La "corbynización" del Partido Demócrata ha estado avanzando lenta y seguramente desde la elección de los primeros cuatro miembros del "Escuadrón" de extrema izquierda del Congreso -las representantes Alexandria Ocasio-Cortez (demócrata de Nueva York), Ilhan Omar (demócrata de Minnesota), Rashida Tlaib (demócrata de Michigan) y Ayanna Pressley (demócrata de Massachusetts). Hace ocho años, estas personas eran marginales en el Partido Demócrata. Hoy se encuentran entre sus líderes y figuras más populares, y el establishment más antiguo, nominalmente proisraelí, se doblega ante ellas. Los líderes del partido están ahora incluso dispuestos a apoyar a extremistas que atacan a Israel como Graham Platner o Abdul El-Sayed.

Lo que estamos viendo en Estados Unidos va más allá del secuestro de los demócratas por su base antiisraelí de izquierda interseccional. Aquí, la promoción de libelos de sangre sobre Israel cometiendo "genocidio" contra los árabes palestinos de la Franja de Gaza se ha extendido de la izquierda a la derecha. Los jóvenes se han visto desproporcionadamente influidos por los algoritmos de las plataformas de medios sociales que favorecen los temas de conversación y las mentiras antiisraelíes, además de una cobertura sesgada de las noticias. Como resultado, las encuestas muestran que los jóvenes son mucho más propensos a oponerse al Estado judío o a creer la propaganda de Hamás sobre los supuestos crímenes israelíes. Y eso parece aplicarse tanto a los jóvenes, especialmente a los varones, que por lo demás se describen a sí mismos como conservadores, como a los de izquierdas.

Ese es aparentemente el público principal del podcast de Carlson y de otros de extrema derecha, como los de la abiertamente antisemita Candace Owens o el neonazi groyper Fuentes.

A los musulmanes les gusta la derecha antisemita

Estos proveedores de odio también están recibiendo un impulso de la creciente población musulmana. Como Kelly, que en su día fue un conservador pro-Israel de la corriente dominante pero que el año pasado defendió activamente a Carlson y Owens, dijo la semana pasada, los tres están recibiendo de los musulmanes un gran impulso en clics en Internet y visitas en YouTube. Por eso han adaptado sus puntos de vista a sus nuevos seguidores.

Al igual que Carlson, Kelly también afirma ahora que los judíos y la comunidad pro-Israel han estado difundiendo ideas negativas sobre el Islam que deben ser refutadas. Sólo en enero, ella afirmaba correctamente que el islamismo era una amenaza para las libertades occidentales y que las acusaciones de islamofobia no eran más que un intento de acallar a quienes decían la verdad sobre el odio que emana del mundo musulmán.

Ahora, dice que ella y Tucker rechazan la influencia proisraelí y "defienden el islam". Al deshacerse de su apoyo al Estado judío y al mismo tiempo lanzar viles teorías de conspiración antisemitas sobre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como arrastrar a Trump a una guerra con Irán o estar detrás del escándalo sexual de Jeffrey Epstein, están siendo recompensados con una audiencia entusiasta de oyentes y espectadores.

En parte, este cambio de rumbo está relacionado con la búsqueda incansable de Kelly de los clics y las opiniones que atraen el extremismo y el odio a los judíos, monetizados de manera que llenan su cuenta bancaria.

Sin embargo, sus podcasts deben entenderse como algo más que una disputa en Internet o una estratagema de marketing. Es más bien la banda sonora de una guerra civil que se está librando en el seno del Partido Republicano y que determinará si éste también seguirá a los demócratas por la senda del abandono de Israel y la normalización del antisemitismo.

Uno de los dos bandos de esta batalla está formado por conservadores leales a Trump y que creen en la alianza entre Estados Unidos e Israel. Sus oponentes son derechistas que esencialmente están imitando la propaganda pro-Hamas y los libelos de sangre sobre Israel que forman parte del guión básico de la izquierda política en estos días.

Integración de tropos antisemitas

Carlson y Kelly están decididos a generalizar la noción de que Trump y Estados Unidos están actuando como "esclavos" de Israel y Netanyahu, un vicioso tropo de odio a los judíos que parece sacado directamente de la propaganda nazi de los años treinta, así como del guión antisionista escrito para la izquierda por los soviéticos en los años sesenta y setenta. Al hacerlo, han eliminado en gran medida la distinción entre sus programas y los supuestamente más marginales y extremos de Owens y Fuentes, que sin embargo también se cuentan por millones.

La cuestión es si son capaces de ayudar a que los votantes del Partido Republicano se vuelvan contra Trump.

El Times parece pensar que sí. En un artículo posterior publicado esta semana, trataba de describir a la influyente conservadora proisraelí y ex candidata republicana al Congreso Lara Loomer como librando una batalla perdida contra Carlson y sus aliados. Para respaldar esta afirmación, señalan la atención que ha recibido el antiisraelí Fishback en su desvalida campaña para gobernador. Citan la disposición de alguien como el veterano operativo de campaña conservador y antiguo aliado de Trump Roger Stone no sólo a atacar a Loomer, sino a afirmar que los partidarios de Israel son traidores que traicionan tanto al presidente como a Estados Unidos. El artículo también cita declaraciones pesimistas de Loomer en las que afirma que le dijo a Trump que sería el último presidente pro-Israel y que su partido se está deslizando hacia las manos de quienes odian al Estado judío.

Hasta la fecha, las pruebas de tal evolución son inexistentes; las encuestas muestran que tanto los republicanos como, especialmente, los que se identifican como miembros de la base MAGA de Trump, siguen apoyando a Israel. Para empezar, los evangélicos pro-Israel superan ampliamente en número a los estadounidenses musulmanes.

La lucha por el futuro conservador

Sin embargo, la disminución del apoyo a Israel entre los jóvenes conservadores plantea la cuestión sobre el futuro y si un GOP post-Trump, al igual que los demócratas, caerá en manos de aquellos que son hostiles a Israel. Carlson, y otros defensores de Israel y antisemitas de la derecha, todavía esperan que el vicepresidente JD Vance -aún considerado el favorito para la nominación presidencial republicana de 2028- defienda su causa. Su principal preocupación es que pueda estar manchado por su asociación con la guerra de Irán.

Mientras que los progresistas hablan de Israel y los judíos en la jerga de la izquierda interseccional como opresores "blancos", la derecha antisemita habla de ellos como manipuladores de desventurados no judíos para librar guerras contra los intereses estadounidenses. El efecto práctico de ambos es aislar a los judíos y al Estado judío. Y del mismo modo que los islamistas se han alineado con éxito con los progresistas -la coalición que eligió al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, es un ejemplo obvio-, los alardes de Karlson y Kelly sobre su creciente audiencia musulmana son una prueba de que les gustaría que esto se repitiera en la derecha.

Pero hay un problema básico con la creencia de que la derecha está condenada a sufrir su propia versión de la Corbynización, al menos en lo que respecta a Israel y el antisemitismo. Un movimiento conservador que rechaza, como defiende Carlson, la idea de una herencia judeocristiana está rechazando valores conservadores básicos sobre la libertad. Hablar en nombre del islam" y negar la amenaza que el régimen terrorista teocrático de Irán supone para Occidente y Estados Unidos no es tanto un golpe contra Israel, sino contra una civilización occidental que está siendo atacada tanto por progresistas despiertos como por islamistas. Si las opiniones de Carlson y Kelly prevalecen en una era post-Trump, no será tanto la alianza entre Estados Unidos e Israel la que sufrirá, sino las creencias tradicionales estadounidenses que dan sustancia a la crítica conservadora de la izquierda.

El antisemitismo se vería favorecido por tal evolución, pero también lo haría el empuje de los woks para borrar el excepcionalismo estadounidense al que Carlson se opuso una vez tan articuladamente antes de obsesionarse con Israel. Las ideas que alimentaron la reacción contra la izquierda sobre los valores familiares y la seguridad nacional que enviaron a Trump de vuelta a la Casa Blanca en 2024 serían negadas.

Una alineación política en la que la extrema derecha une fuerzas con la extrema izquierda es un escenario de pesadilla tanto para los demócratas judíos como para los republicanos. Pero más que eso, es un esfuerzo de quinta columna que hundiría el conservadurismo estadounidense. Ese movimiento hunde sus raíces en los escritos de William F. Buckley, los triunfos del presidente Ronald Reagan y, ahora, los esfuerzos de Trump por hacer retroceder la marea woke que se ha adueñado del sistema educativo, la cultura pop, las bellas artes y gran parte del periodismo en los últimos años.

Resistir con éxito esta alianza antisemita no sólo salvará al Partido Republicano, sino también cualquier esperanza de preservar América y Occidente de la visión del mundo de los ayatolás, AOC y Mamdani.

© JNS.