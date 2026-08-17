Indiana enfrenta sus peores inundaciones en décadas: al menos siete muertos y cientos de evacuados

Publicado por Diane Hernández 17 de agosto, 2026

Indiana comienza a evaluar los daños provocados por una de las peores inundaciones de las últimas décadas, que ha dejado al menos siete personas muertas, cientos de evacuados y graves afectaciones en carreteras, viviendas e infraestructura tras varios días de lluvias torrenciales.

La emergencia golpeó especialmente el centro del estado y el área de Indianápolis, donde el alcalde Joe Hogsett describió las inundaciones como las peores que ha enfrentado la ciudad en más de 30 años.

Las precipitaciones hicieron que varios ríos alcanzaran niveles históricos. El White River superó los 24 pies —más de siete metros— en comunidades como Anderson y Noblesville, rompiendo marcas establecidas en 1913. En algunas zonas se acumularon más de 11 pulgadas de lluvia, unos 28 centímetros, en apenas dos días.

Siete muertos y cientos de evacuados

Entre las víctimas se encuentra un niño de cuatro años que murió después de que un árbol cayera sobre su vivienda, además de personas atrapadas por las aguas o involucradas en otros incidentes relacionados con las tormentas y las inundaciones.

El balance aumentó durante el fin de semana hasta al menos siete fallecidos, según el recuento más reciente de Associated Press basado en información de las autoridades de Indiana.

Solo en el condado de Delaware se realizaron más de 350 evacuaciones, mientras que equipos de emergencia llevaron a cabo rescates y controles de bienestar en otras partes del estado. La oficina del gobernador también informó de evacuaciones en una comunidad de casas móviles para adultos mayores en el condado de Tipton.

En Indianápolis, el Departamento de Bomberos realizó decenas de operaciones de rescate. Para el domingo, las autoridades locales habían evacuado aproximadamente 100 personas y 48 mascotas mientras el nivel del agua comenzaba lentamente a descender.

Trump aprueba asistencia federal para Indiana

Ante la magnitud de la emergencia, el gobernador republicano Mike Braun solicitó al Gobierno federal una declaración de emergencia para reforzar los recursos disponibles para el estado.

El presidente Donald Trump aprobó la solicitud, y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) confirmó el 16 de agosto que la asistencia federal está disponible para apoyar las labores derivadas de las tormentas severas, vientos en línea recta, tornados e inundaciones que comenzaron el 11 de agosto y continúan afectando Indiana.

La declaración permite que FEMA coordine recursos y asistencia federal para complementar las operaciones estatales y locales de emergencia y reducir las amenazas contra vidas y propiedades.