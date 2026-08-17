La peligrosa estrategia del régimen iraní: aguantar hasta que Trump se vaya y volver más fuertes

Una gran valla publicitaria en la calle Jomhouri, en el centro de Teherán, en la que se promete venganza contra el presidente Donald Trump AFP .

17 de agosto, 2026

Durante décadas, el régimen iraní ha ocultado sus intenciones estratégicas tras la ambigüedad, las negativas y unas declaraciones cuidadosamente calibradas. Su estrategia actual se ha vuelto ahora inusualmente explícita. Los recientes comentarios atribuidos a Majid Shakeri, asesor del presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, sugieren que Teherán cree que su camino hacia la victoria no pasa necesariamente por derrotar militarmente a Estados Unidos, sino a través de gestionar el enfrentamiento hasta que finalice el mandato del presidente Donald Trump en enero de 2029. Shakeri describió este enfoque como mantener un estado ni de guerra ni de paz, ejercer "paciencia estratégica" y "llevarse bien con él [el presidente Trump] hasta que termine su mandato". Se trata de una estrategia que Washington y sus aliados deberían tomarse en serio.

El objetivo de guerra original de Estados Unidos e Israel era la rendición incondicional y la derrota estratégica del régimen — paralizando su capacidad militar, eliminando a los principales mandos y obligándole a una rendición genuina en cuestiones nucleares, de misiles y de agresión regional. Desde entonces, Teherán ha reorientado la lucha hacia el estrecho de Ormuz. Durante el tiempo que le queda a la presidencia de Trump, el régimen planea jugar a su juego habitual de abrir y cerrar la vía navegable, ofrecer negociaciones intermitentes, recurrir a intermediarios, sentarse a la mesa y luego marcharse. Antes de que nadie se dé cuenta, habrán pasado dos años.

Se trata de un régimen que prolongó su guerra con Irak durante ocho espantosos años; sabe cómo alargar el conflicto. Dado que a los dirigentes iraníes no les importa el sufrimiento de su propio pueblo —como demuestran las continuas ejecuciones, la represión de las protestas y la indiferencia ante las penurias económicas—, el país aguantará las sanciones, las pérdidas de ingresos petroleros y las dificultades que harían caer a la mayoría de los gobiernos. Vender petróleo o no venderlo es secundario. La única prioridad es sobrevivir a Trump.

El control del estrecho —por el que normalmente pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo— se ha convertido en el "arma de oro" de Irán, eclipsando incluso el expediente nuclear como principal baza de negociación. Las autoridades iraníes han declarado en repetidas ocasiones que la vía navegable no volverá a su estatus anterior a la guerra como paso internacional abierto. Evidentemente, el régimen iraní planea controlar quién pasa, en qué condiciones, e imponer tasas o "servicios de navegación" en cuanto Trump abandone el cargo.

Las negociaciones se inician y se cierran; se firman memorandos de entendimiento que luego se incumplen; los ataques a la navegación se reanudan cuando es necesario reforzar la posición negociadora. El régimen ha convertido un enfrentamiento militar destinado a su propia supervivencia en una prolongada contienda por un punto estratégico de la energía mundial.

Han tenido que pasar casi cinco décadas para que surgiera un presidente de EE. UU. dispuesto a emprender una acción militar decisiva contra la República Islámica. Teherán calcula —acertadamente— que es poco probable que vuelva a aparecer pronto otro líder con la determinación del presidente Trump. Quizás el régimen cuente con la posibilidad de un Congreso controlado por los demócratas tras las elecciones de mitad de mandato de este noviembre, que, al parecer, no tendrá el ánimo político necesario para ejercer una presión sostenida.

La riqueza que Irán obtendría al extorsionar a los mercados energéticos mundiales reavivaría su apoyo a las milicias aliadas y a los grupos terroristas y, sobre todo —con la ayuda continuada de China, Rusia y Corea del Norte—, la póliza de seguro definitiva del régimen: su programa nuclear, que, según se informa, se encuentra ahora oculto bajo la montaña Pickaxe.

¿Están las naciones libres dispuestas a aceptar una teocracia revolucionaria expansionista que rechaza por completo las normas occidentales y viola la libertad de navegación como guardián permanente de un punto estratégico clave para el transporte marítimo? Probablemente.

Irán podría acabar dotando a sus aliados de capacidad nuclear y extender la práctica habitual del régimen de asesinatos selectivos —desde 1979, salpicada de la eliminación de disidentes, opositores políticos y extranjeros—. Ni siquiera los familiares ni los colaboradores cercanos se han librado. Un Irán triunfante, más rico y, con el tiempo, dotado de armas nucleares, emprendería una campaña de venganza a gran escala contra estadounidenses, israelíes y figuras de la oposición iraní.

Ese es el peligro de dejar el trabajo a medias. La campaña de Trump ya ha infligido un daño grave. Permitir que el régimen se mantenga en el poder para seguir desarrollando armas nucleares y afianzando su control sobre el estrecho de Ormuz y Bab al-Mandab, en la desembocadura del mar Rojo , supondría desperdiciar esa ventaja.

El objetivo necesario es la rendición incondicional, no un acuerdo falso.

Es probable que este resultado requiera eliminar sistemáticamente las sucesivas capas de liderazgo de línea dura hasta que la estructura se derrumbe. Los nuevos partidarios de la línea dura incorporados al ejército y al aparato de seguridad que buscan venganza deben ser neutralizados. No se puede permitir que el régimen se recupere.

El orden mundial de libertad de navegación que ha sustentado a las democracias occidentales y al comercio libre se vería alterado de forma permanente. La única respuesta responsable es negar al régimen esa oportunidad. Hay que mantener la presión económica, reanudar la presión militar, eliminar todas las capas de liderazgo, apoyar a quienes, tanto dentro como fuera de Irán, están dispuestos a poner fin al régimen teocrático, y rechazar cualquier resultado que no sea la rendición incondicional total. Con cualquier cosa menos que eso, Trump pasará a la historia como quien dio paso a un mundo mucho más peligroso.

© Gatestone Institute.