Tucker Carlson abandona el partido republicano en medio de su cruzada conspiranoica contra Israel

Publicado por Carlos Dominguez 24 de junio, 2026

El comentarista conservador Tucker Carlson ha declarado su salida definitiva del Partido Republicano, a quien acusa de traicionar a los estadounidenses al priorizar los intereses de Israel sobre los de Estados Unidos.

El comentarista forma parte de un grupo de conservadores que creen que EEUU entró en la guerra contra el régimen iraní a instancias del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En una emisión del podcast Can't Be Censored que se difundió ampliamente esta semana, Carlson afirmó sin rodeos: "Estoy fuera". Y advirtió: "Si yo estoy fuera, creo que mucha otra gente también lo está".

El que fuera una de las caras más reconocidas de Fox News, defensor del Partido Republicano durante 35 años, aseguró que ya no puede respaldar a la formación. "No apoyaría al Partido Republicano. No hay ninguna posibilidad de que lo haga", declaró.

Carlson lanzó fuertes ataques contra lo que considera una lealtad desmedida hacia Israel. Según él, el GOP ha "traicionado" a sus votantes al colocar la seguridad nacional de Israel por encima de los intereses de los ciudadanos estadounidenses.

"¿Cómo podría yo, o cualquier votante estadounidense, apoyar a un partido político que no es leal a Estados Unidos? Que pone los intereses de un país extranjero por encima de los de sus propios ciudadanos. Es imposible votar por gente así, y yo no lo voy a hacer", insistió.

Carlson arremete contra republicanos pro-Israel y alaba a un negacionista del Holocausto

En su podcast The Tucker Carlson Show, durante la entrevista al agitador ultra Nick Fuentes, Tucker Carlson calificó de "herejía cristiana" el apoyo de destacadas figuras republicanas como Ted Cruz, Mike Huckabee y John Bolton a Israel. Aseguró que estaban "atrapadas por un virus cerebral" y que le "desagradan más que nadie". Además, en otro episodio elogió a Darryl Cooper, un apologista nazi acusado de negacionismo del Holocausto y de minimizar las atrocidades de Hitler, como "el historiador más honesto de EEUU".

La entrevista fue duramente criticada en un comunicado publicado por los miembros judíos de la Cámara de Representantes: "Como miembros judíos del Congreso, estamos consternados por el hecho de que Tucker Carlson recibiera y promoviera en su pódcast al apologista nazi y negacionista del Holocausto Darryl Cooper. Cooper hizo declaraciones profundamente preocupantes, incluyendo que Estados Unidos estaba en el 'lado equivocado' en la Segunda Guerra Mundial, y afirmando falsamente que millones de judíos en los campos de concentración 'terminaron muertos' sólo porque los nazis no tenían los recursos para cuidar de ellos".