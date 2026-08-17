El ICE detiene a un traficante de drogas mexicano en situación irregular

Publicado por Just The News 17 de agosto, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el lunes que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) había detenido a un narcotraficante extranjero en situación irregular al que se le incautaron 126 kg de metanfetamina.

"Este delincuente extranjero ilegal procedente de México fue detenido con 126 kilogramos de metanfetamina, tiene antecedentes penales por tráfico de drogas y ya ha sido deportado de nuestro país DOS VECES", declaró un portavoz del DHS en un comunicado. "Gracias al arduo trabajo de los valientes hombres y mujeres de la HSI, este narcotraficante ya no está en nuestras calles y pronto será expulsado de nuestro país. Ya no podrá vender su veneno en las calles estadounidenses ni poner en peligro vidas estadounidenses".

Pedro Guadarrama-Loza, de México , había sido condenado anteriormente por un delito grave de tráfico de drogas y también fue detenido por conducir sin permiso de conducir válido. Las autoridades lo detuvieron el 13 de agosto después de que la HSI de Atlanta llevara a cabo lo que el DHS denominó una "entrega controlada" en la que se le vio recibir varios paquetes.

Guadarrama-Loza fue deportado por primera vez en 2008, pero posteriormente volvió a entrar en EEUU y fue deportado de nuevo en 2017. El DHS no ha identificado la fecha ni el lugar de su segunda reentrada.

Bajo la administración Trump, el DHS y sus agencias dependientes han trabajado para cumplir su promesa electoral de deportaciones masivas, haciendo hincapié en los extranjeros ilegales con antecedentes penales que constituyen "lo peor de lo peor".

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