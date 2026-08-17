Publicado por Alejandro Baños 17 de agosto, 2026

Hablar del Real Madrid y del FC Barcelona es hablar sobre una de las mayores rivalidades deportivas del mundo, por no decir la máxima. Una afamada 'enemistad' que no solo se vive y se disfruta dentro de los terrenos de juego, sino también en los despachos. Porque a lo largo de la historia, los dos equipos han mantenido eternas disputas por hacerse con los mejores futbolistas del planeta, intentando imponer su astucia en las negociaciones y mostrando que su músculo financiero es superior al de su eterno rival.

Rodri Hernández, nuevo tripulante del barco azulgrana tras rechazar a los merengues, ha reactivado un pulso en el que arrebatarle ese futbolista tan anhelado por los dos equipos que personifican el Clásico del planeta fútbol supone un triunfo tan celebrado o incluso más que derrotarlo en el césped, en cualquier partido. El centrocampista español, quien recientemente ha llevado a su país a conquistar su segunda estrella en el Mundial 2026, es el último en incorporarse a una larga lista de jugadores que fueron objeto de deseo tanto por el Real Madrid como por el FC Barcelona y que avivaron esa rivalidad dirigencial e institucional. También hay otros que decidieron cambiar de bando.

Ladislao Kubala

El primer capítulo de esta historia lo protagoniza Ladislao Kubala. Uno de los mejores futbolistas que ha vestido la camiseta azulgrana estuvo a punto de aterrizar en el Real Madrid, pero unos desacuerdos entre la familia del delantero húngaro y la directiva del equipo de la capital de España propició que finalmente llegase al FC Barcelona en 1950, donde es considerado como el primer gran líder de la institución.

Alfredo Di Stéfano

Alfredo Di Stéfano, en 1955. Imagen de archivoAFP.

En 1953, el FC Barcelona acordó con el River Plate, equipo poseedor de sus derechos, el traspaso de Alfredo Di Stéfano, mientras que el Real Madrid negociaba con el Millonarios FC, donde militaba el futbolista argentino. La intervención de los estamentos futbolísticos españoles propuso que Di Stéfano jugase en ambos equipos de manera alternada. Solución que el FC Barcelona rechazó y acabaría por retirarse de la disputa. Finalmente, la Saeta Rubia —como popularmente se le conocía—fue contratado por el Real Madrid, convirtiéndose en la primera gran leyenda del equipo y llevándolo a conquistar cinco Copas de Europa, lo que hoy en día es la UEFA Champions League.

Hugo Sánchez

Considerado como el mejor futbolista mexicano de toda la historia, Hugo Sánchez pudo haber tenido una trayectoria absolutamente distinta de haber recalado en el FC Barcelona en 1985 cuando era jugador del Atlético de Madrid. Sin embargo, la directiva azulgrana acabó descartándolo tras fichar a otro jugador y Sánchez acabó vistiendo la camiseta del Real Madrid. Aquel fallido acuerdo fue confirmado por el propio jugador mexicano.

Bernd Schuster

Pese a que no fue el primero en marcharse directamente al eterno rival, sí fue el primero en tener un gran impacto mediático. En 1988, tras ocho temporadas en el FC Barcelona y con enfrentamientos con su directiva, Bernd Schuster viajó a la capital de España para firmar por el Real Madrid, donde disputaría dos temporadas. Aquella decisión tomada por el futbolista alemán demostró que no hay escrúpulos a la hora de cambiar de bando. Años después ejerció como técnico del conjunto blanco.

Michael Laudrup

Misma historia que Schuster. En 1994, tras cinco temporadas de azulgrana y en un momento de alta tensión y desavenencias con el entonces técnico Johan Cruyff, Michael Laudrup hizo las maletas para poner rumbo al Real Madrid, equipo donde jugó dos cursos. Desde Barcelona siempre se sostuvo que el futbolista danés exigía mucho dinero para renovar su contrato.

Luis Enrique Martínez

La dirección contraria a Schuster y Laudrup la tomó Luis Enrique Martínez. Tras agotar su contrato con el Real Madrid en 1996 tras no alcanzar un acuerdo para extenderlo, el futbolista español plasmó su rúbrica en el FC Barcelona, equipo en el que acabaría convirtiéndose en capitán y siendo un referente en el terreno de juego. Años después se puso a los mandos del equipo desde el banco, llevando al FC Barcelona a ganar su última UEFA Champions League en la temporada 2014/2015. Actualmente dirige al Paris Saint-Germain, al que ha llevado a ganar las últimas dos UEFA Champions League disputadas y con el que se ha erigido como uno de los mejores técnicos del momento.

Luis Figo

Luis Figo, durante su etapa como futbolista del Real Madrid. Imagen de archivodpa Picture-Alliance via AFP.

El gran golpe de la historia entre ambos rivales. Durante las elecciones a la presidencia del Real Madrid, el entonces candidato Florentino Pérez utilizó a Luis Figo para intentar cosechar todos los votos y ganar. Conseguida su victoria electoral, el nuevo presidente cumplió con su promesa y fichó al futbolista portugués. Una operación que desató el momento más tenso en las relaciones institucionales entre el Real Madrid y el FC Barcelona, elevando su rivalidad al máximo nivel.

Ronaldo Nazário

Tras pasar un curso en el FC Barcelona, en 1997 Ronaldo Nazário, uno de los mejores delanteros de la historia, decidió marcharse al Inter de Milán. Cinco temporadas y enésimas lesiones después, el fubolista brasileño dejó el equipo italiano y el Real Madrid decidió darle una oportunidad para resarcirse y recuperar su mejor versión. La operación fue un éxito viendo el balance de Ronaldo en el Real Madrid, lo que siempre se vio con resentimiento y celos desde Barcelona.

David Beckham

Uno de los casos más mediáticos. En 2003, cuando las elecciones para la presidencia del FC Barcelona estaban a punto de celebrarse, el entonces candidato Joan Laporta prometió que ficharía a un futbolista de reconocimiento mundial: David Beckham. Pero aquel traspaso nunca se concretó ya que su eterno rival ya había cerrado discretamente un acuerdo con el Manchester United para asegurar el desembarco del futbolista en el Real Madrid.

Samuel Eto'o

Samuel Eto'o, durante su etapa en el FC Barcelona. Imagen de archivoAFP.

Samuel Eto'o accedió en 1997 a las categorías inferiores del Real Madrid procedente directamente de su país natal, Camerún. Pero al ver que no tendría futuro vestido de blanco, decidió probar suerte en otros equipos. Su astronómica proyección hizo que, años después, importantes equipos europeos se fijasen en él. El mayor interés lo demostró el FC Barcelona, que acabaría contratándolo en 2004 ante el disgusto del Real Madrid por haber dejado marchar a quien, en aquellos años, era uno de los delanteros más letales del planeta.

Mesut Özil

Una brillante actuación en el Mundial de Sudáfrica 2010 hizo que pasase de ser un completo desconocido a ser la apetencia de los mejores equipos de Europa, incluidos Real Madrid y FC Barcelona. Los azulgranas entablaron negociaciones con el Werder Bremen para hacerse con Mesut Özil, pero el Real Madrid y su entonces técnico, Jose Mourinho, convencieron al futbolista alemán para que eligiese al equipo de la capital de España.

Neymar Jr.

Neymar Jr., durante un partido con el FC Barcelona en 2017. Imagen de archivoAFP.

Es una de las pujas más mediáticas y apasionantes de la historia del fútbol. En 2013, Neymar Jr. se convirtió en un serial de negociaciones complejas entre las directivas. Pese al empeño del Real Madrid por presentar una oferta económicamente superior a través de los agentes del jugador, el delantero brasileño optó finalmente por vestir la camiseta del FC Barcelona, formando una delantera histórica junto a Lionel Messi y Luis Suárez.

Isco Alarcón

A pesar de haber expresado públicamente su simpatía por el FC Barcelona en sus inicios, el sensacional rendimiento de Isco Alarcón en el Málaga CF desató una intensa batalla entre los dos gigantes del fútbol español en el verano de 2013. Aunque la dirección deportiva azulgrana tanteó su entorno, la determinación y la agresividad del Real Madrid en la mesa de negociación resultaron decisivas.

Marco Asensio

Un caso singular por su resolución contable fue el de Marco Asensio en 2014. El acuerdo entre el Barcelona y el RCD Mallorca, su entonces equipo, estaba prácticamente perfilado, pero las discrepancias sobre la forma de pago de su traspaso paralizaron la firma. El Real Madrid aprovechó la duda, abonó la cantidad al contado de forma inmediata y el delantero español se incorporó al equipo blanco.

Dani Ceballos

Las disputas por jugadores españoles han mantenido una tónica similar en los últimos años. Dani Ceballos, tras brillar con las categorías inferiores del conjunto español y en el Real Betis, provocó una carrera entre ambas entidades por hacerse con sus servicios. Finalmente, el futbolista se decantó por el Real Madrid, que se aseguró su fichaje frente a las pretensiones del conjunto azulgrana.

Vinícius Jr.

Vinícius Jr., en un partido del Real Madrid contra el FC Barcelona en 2026AFP.

En 2018, la irrupción de Vinícius Jr. en el panorama internacional sacudió los despachos de los grandes clubes europeos. Un futbolista que contaba con un talento descomunal, capaz tanto de desequilibrar un partido como de situarse en el ojo del huracán mediático. Aunque el FC Barcelona encabezó las primeras negociaciones y parecía tener avanzada su incorporación, el Real Madrid actuó con la máxima celeridad y se hizo con el que hoy es uno de sus líderes.

Rodrygo Goes

Un caso prácticamente idéntico al de Vinícius Jr. es el de Rodrygo Goes. Tras despuntar en el Santos, el futbolista brasileño puso rumbo al Real Madrid en 2019, a pesar de que la directiva del FC Barcelona llegó a entablar conversaciones y negociaciones con su equipo de origen y con el entorno del delantero. Continúa en el plantel merengue.

Arda Güler

Fue la última disputa dirigencial entre el Real Madrid y el FC Barcelona antes de la de Rodri Hernández. El fenómeno de los jóvenes talentos volvió a vivirse con intensidad en el verano de 2023 con Arda Güler. La directiva azulgrana se desplazó a Turquía para encarrilar la operación. No obstante, una ofensiva de última hora por parte del Real Madrid desvió el destino del centrocampista turco hacia el Santiago Bernabéu, donde sigue luciéndose.