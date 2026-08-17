La mayoría de los demócratas tiene una visión más positiva del socialismo que del capitalismo

Publicado por Williams Perdomo 17 de agosto, 2026

Los demócratas tienen actualmente una visión más favorable del socialismo que del capitalismo, de acuerdo con una encuesta de CBS News/YouGov realizada entre el 12 y el 14 de agosto.

El sondeo muestra que 58% de los demócratas tiene una opinión positiva del socialismo, mientras que 18% lo considera negativamente y 24% no tiene una opinión al respecto. En contraste, 32% tiene una visión positiva del capitalismo, 50% una valoración negativa y 18% no tiene opinión.

La percepción entre los demócratas contrasta con la opinión del conjunto de los estadounidenses. Según CBS News, el capitalismo es mejor valorado que el socialismo entre la población general, mientras que la mayoría considera positivo para la economía un sistema basado en el libre mercado.

La percepción de los demócratas sobre el socialismo

La encuesta señala que los demócratas tienden a asociar el socialismo con conceptos como igualdad, justicia y servicios públicos. En cambio, entre republicanos e independientes aparecen con mayor frecuencia respuestas relacionadas con el control o la propiedad gubernamental.

Dentro del Partido Demócrata, la valoración favorable del socialismo es mayor entre quienes tienen estudios universitarios. También existe una mayor inclinación hacia el socialismo entre los demócratas más jóvenes y los más progresistas.

Los demócratas también consideran que el socialismo podría mejorar sus propias finanzas, mientras que perciben que el capitalismo, en términos generales, podría empeorarlas.

La etiqueta de “socialista democrático”

El término “socialista democrático” también obtiene una valoración favorable entre los demócratas: aproximadamente la mitad del partido lo considera positivo. Esta opinión es todavía más frecuente entre los demócratas jóvenes y aquellos que se identifican como más liberales.

Para el resto de los demócratas, la expresión no genera necesariamente una valoración negativa, sino que tiende a ser considerada de manera neutral.

La encuesta también refleja diferencias dentro del partido sobre su orientación política. Aproximadamente la mitad de los demócratas considera que el Partido Demócrata es tan progresista como debería ser, mientras que otra mitad cree que no es suficientemente progresista.

Quienes consideran que el partido debería ser más progresista también presentan una opinión más favorable del socialismo y son menos propensos a considerar que el Partido Demócrata coincide plenamente con sus posiciones en materia económica.

La encuesta de CBS News/YouGov fue realizada a 2.287 adultos estadounidenses entre el 12 y el 14 de agosto de 2026. La muestra fue ponderada para representar a la población adulta del país según género, edad, raza, educación y voto presidencial de 2024. El margen de error es de ±2,6 puntos porcentuales.