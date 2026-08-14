La Justicia rechaza el recurso de Planned Parenthood y reabre el camino a una demanda por fraude a Medicaid de hasta $1.800 millones

Publicado por Carlos Dominguez 14 de agosto, 2026

Un tribunal federal de apelaciones desestimó este miércoles el intento de Planned Parenthood de frenar una demanda por presunto fraude a Medicaid, por lo que el caso vuelve al juzgado de primera instancia, donde la organización se enfrenta a posibles daños de casi $2.000 millones, informó LifeNews.

El pleno del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito dictaminó que no tenía jurisdicción para conocer el recurso interlocutorio presentado por Planned Parenthood Federation of America. La decisión devuelve el asunto al Distrito Norte de Texas, donde el juez Matthew Kacsmaryk ya había rechazado la pretensión de inmunidad de los abogados de la entidad.

La demanda del denunciante

La acción judicial la impulsó un denunciante identificado como "Alex Doe" al amparo de la False Claims Act, la ley federal que permite a particulares denunciar fraudes contra fondos públicos. Según su escrito, tres afiliados de Planned Parenthood siguieron presentando facturas a Medicaid años después de que Texas y Luisiana les retiraran la autorización para participar en el programa, en 2015.

Según LifeNews, esa exclusión se produjo tras la difusión de grabaciones del Center for Medical Progress en las que responsables de la organización hablaban de la obtención y posible venta de tejidos de fetos abortados. Pese a la decisión de ambos estados y a los litigios abiertos, los afiliados habrían continuado cobrando del sistema financiado con dinero de los contribuyentes.

Posibles daños de hasta $1.800 millones

La False Claims Act permite exigir la devolución del triple de las cantidades cobradas indebidamente, además de multas adicionales. Las estimaciones sitúan la posible responsabilidad entre $1.800 y casi $2.000 millones de dólares.

El pleno del Quinto Circuito anuló una resolución previa de un panel de tres jueces que había dado la razón a Planned Parenthood en la cuestión de la inmunidad. En su dictamen del 12 de agosto, el tribunal consideró que no cabía un recurso inmediato, al entender que resolver esa inmunidad no cerraba de forma definitiva una cuestión jurídica separable ni hacía avanzar de manera significativa el procedimiento.

El caso vuelve ahora al juzgado de distrito. Si el denunciante resulta vencedor, Planned Parenthood podría verse obligada a devolver los reembolsos de Medicaid percibidos después de que los estados la declararan inelegible.