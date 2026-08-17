Rebel Creamery, cuyos helados se venden en todo el país, se declara en bancarrota

Publicado por Williams Perdomo 17 de agosto, 2026

Rebel Creamery se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11 mientras apela una sentencia de $23.785 millones a favor de su rival Van Leeuwen Ice Cream, derivada de una disputa por el diseño de los envases de sus productos.

De acuerdo con Fox Business, Rebel Creamery presentó el 14 de agosto la solicitud de protección ante el Tribunal de Bancarrotas de Estados Unidos para el Distrito de Utah. La compañía reportó aproximadamente $13,78 millones en activos y $23,85 millones en pasivos. Sus helados se comercializan en Walmart, Kroger, Safeway y otras cadenas de supermercados en todo el país.

Van Leeuwen figura entre los acreedores no garantizados de Rebel con una reclamación de $23.785 millones, correspondiente a la sentencia federal. Rebel señaló que la reclamación está en disputa y que el fallo se encuentra actualmente bajo apelación.

La sentencia se produjo después de una demanda presentada por Van Leeuwen en 2021, en la que acusó a Rebel de copiar elementos distintivos de los envases de sus helados.

El juez federal Eric Komitee determinó el 16 de julio que Rebel había infringido y diluido intencionalmente la imagen comercial (trade dress) de Van Leeuwen. El tribunal describió esa imagen como envases de cartón monocromáticos con tapas a juego, una paleta principalmente de colores pastel, letras en cursiva negra y un diseño general minimalista.

Komitee concluyó que los envases de Rebel eran similares y que las pruebas respaldaban conclusiones de confusión entre los consumidores y mala fe. Además, ordenó a Rebel dejar de vender productos cuyos envases pudieran confundirse con los de Van Leeuwen y rediseñar su presentación.

Van Leeuwen había solicitado $36,4 millones correspondientes a las ganancias de Rebel. Sin embargo, el tribunal redujo esa cantidad en 33%, al considerar que parte de las ventas respondían a la demanda por helados keto y considerados opciones más saludables, y no exclusivamente al diseño de los envases.