Ben Shapiro arremete contra JD Vance por recomendar el pódcast de Theo Von: "Creo que es un mal cálculo político"

Publicado por Carlos Dominguez 17 de abril, 2026

El comentarista conservador Ben Shapiro lanzó una fuerte crítica contra el vicepresidente JD Vance después de que este recomendara el podcast This Past Weekend del comediante Theo Von durante un evento de Turning Point USA (TPUSA) celebrado el martes en Athens, Georgia.

Shapiro cuestionó duramente la estrategia del vicepresidente para ampliar la coalición conservadora, argumentando que recomendar ciertas voces populares pero ideológicamente problemáticas debilita el movimiento conservador y hace peor la política del país.

El presentador de The Daily Wire, arremetió contra Von, argumentando que "es básicamente un izquierdista al estilo de Bernie Sanders que no comparte los impulsos censores de la izquierda y que difunde las mismas teorías conspirativas".

Shapiro añadió que el podcaster es, por supuesto, "buen amigo de Candace Owens y todo lo demás", en referencia a un grupo de influencers conservadores que inicialmente apoyaron a Donald Trump, pero que en los últimos meses se han opuesto a la guerra contra el régimen iraní y, además, se han dedicado a difundir teorías conspirativas y comentarios antisemitas sobre Israel.

"Quizá el vicepresidente piensa que tiene que besar el c*** medio retrasado de Theo Von para mantenerlo dentro de la coalición, y esa es su estrategia política", aseveró el comentarista de The Daily Wire.

"Creo que es un mal cálculo político", agregó Shapiro. "No hay ningún político que sea realmente capaz de tomar la coalición de un expresidente y simplemente seguir adelante con ella... Esto no va a funcionar para JD Vance con Donald Trump".

Shapiro calificó la estrategia coalicionista actual del vicepresidente como "profundamente defectuosa" y advirtió que podría terminar reduciendo, en lugar de expandiendo, la coalición de Trump. "Me cuesta ver cómo no terminaría reduciendo la coalición del presidente Trump en todos los frentes. Pero ese es un cálculo político. Quizá el suyo sea mejor que el mío. Ciertamente no es un cálculo moral", añadió.

Shapiro carga contra la defensa de Vance a Tucker Carlson

El comentarista de The Daily Wire también atacó la defensa que Vance ha hecho de Tucker Carlson, a quien describió como responsable de una "operación de desmoralización repugnante" que lleva años en marcha.

Según Shapiro, "hay que sentir un poco de lástima por el vicepresidente Vance", ya que, según explicó, "Tucker lo ayudó a convertirse en vicepresidente" y Vance lo aprecia, como corresponde. Sin embargo, sostuvo que ahora, debido a su relación con Carlson o a su intención de mantener la amplia y compleja coalición de Trump, "ha quedado relegado a apaciguar a los locos".