Publicado por Barbara Migliore 17 de agosto, 2026

En este episodio de Vivas y Plenas, conversamos con la autora Carolina Carvajal sobre una de las etapas más desafiantes y transformadoras de la maternidad: la adolescencia. ¿Cómo mantener una comunicación fluida, establecer límites con sabiduría y acompañar a nuestros hijos cuando pasan de contárnoslo todo a retraerse en su propio mundo?

La adolescencia no solo implica un cambio profundo para los hijos, sino también un proceso de transición, madurez y redefinición para las madres. Este episodio cuenta con el patrocinio de Liberty University, una institución comprometida con el desarrollo de las familias hispanas a través de una educación de excelencia fundamentada en la fe, los valores tradicionales y el trabajo.

El duelo maternal: Aceptar que la infancia de tus hijos terminó

Carolina explica que el primer paso fundamental para abordar esta etapa es procesar el "duelo maternal". Aceptar que la etapa del niño chiquito —donde la madre estaba completamente involucrada en el juego y el cuidado físico diario— ha llegado a su fin.

A menudo, las madres intentan aferrarse a la infancia diciendo "mi hijo sigue siendo un niñito", lo que impide que los jóvenes crezcan de forma saludable. Para permitirles avanzar, la mamá debe renunciar al rol que desempeñó en el pasado y abrirse con valentía a la nueva etapa.

De protagonista a personaje estelar en su historia

Durante los primeros diez años de vida, la maternidad demanda un esfuerzo físico constante (desvelos, cuidados continuos, acompañamiento mano a mano). Sin embargo, al llegar a la adolescencia, el trabajo se vuelve principalmente mental y emocional.

"Antes eras la protagonista en su historia; ahora pasas a ser un actor estelar", señala Carolina. Pasar a un segundo plano requiere un ajuste interno en la madre: aprender a caminar un paso atrás, observando con un foco más amplio para brindar seguridad sin estancar su crecimiento ni sobreprotegerlos en exceso.

Sanar el propio corazón para no proyectar heridas en los hijos

Al tener las manos menos ocupadas físicamente, Carolina invita a las madres a ocuparse de su propio corazón. La adolescencia de los hijos suele detonar heridas no resueltas del pasado maternal, como el miedo al rechazo, recuerdos de la infancia o patrones familiares como la "ley del hielo".

Cuando un adolescente responde con frialdad o distancia, en lugar de tomarlo de manera personal o discutir al mismo nivel emocional que el joven, la madre debe preguntarse: ¿Por qué esto me duele o me incomoda tanto? Sanar esas heridas evita transferir el dolor y permite modelar reacciones maduras y saludables.

Amor incondicional, pero con relaciones condicionadas

Uno de los puntos más reveladores de la conversación es la diferencia entre el amor y la convivencia. Aunque el amor de una madre hacia sus hijos es incondicional, la relación sí debe estar condicionada por el respeto mutuo y los límites.

Tratar a los hijos como un "punching bag" donde se acepta cualquier trato no es saludable. Modelar una relación sana implica decirles con firmeza y amor cuándo sus palabras duelen o cuándo un trato no es aceptable. De esta forma, se les enseña a responsabilizarse de sus emociones y a construir relaciones interpersonales sanas en el futuro.

Soltar el control y guiar a través de la oración

Es natural que en la adolescencia la voz de los padres pierda cierta influencia directa, ya que los jóvenes buscan su propia identidad e independencia. Por eso, Carolina resalta la importancia de cultivar consejeros y entornos de confianza para ellos desde pequeños.

Cuando la comunicación verbal se vuelve difícil, la herramienta más poderosa de una madre deja de ser el control o la discusión, y pasa a ser la oración. Soltar el control y "guerrear" en el lugar secreto por el bienestar de los hijos permite confiar en que Dios sigue trabajando en el corazón de cada uno de ellos.

Mamás plenas, hijos exitosos: La clave de la independencia

Carolina enfatiza que la identidad de una mujer no puede estar anclada únicamente en la maternidad. Cuando la vida de la madre depende emocionalmente de cada reacción del hijo, el proceso de separación resulta doloroso y desgastante para ambos.

Ofrecer a los hijos el ejemplo de una madre plena —que cultiva sus propios proyectos, amistades, profesión y fe— es el mejor regalo para su futuro. Un modelo de plenitud en el hogar les da a los hijos la seguridad necesaria para convertirse en adultos independientes, maduros y seguros de sí mismos.

Liberty University: becas para familias hispanas

Este episodio de Vivas y Plenas es presentado gracias a Liberty University, que está regalando becas para familias hispanas que creen en la fe, los valores tradicionales y el trabajo como parte de nuestra identidad de vida, ya sea en campus o 100% en línea.

Una visita puede cambiar tu vida y la de tu familia. Conoce más en liberty.edu/UnaVisita o mediante el enlace en la descripción de este contenido.

¿Quieres escuchar la conversación completa?

Mira el episodio completo con Carolina Carvajal en nuestro canal de YouTube.

Síguenos también en nuestras redes sociales:

• Instagram: @vivasyplenas

• TikTok: @vivasyplenas

• Facebook: Vivas & Plenas