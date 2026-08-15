La Justicia desbloquea el fin del TPS para miles de somalíes y abre la puerta a deportaciones

Publicado por Carlos Dominguez 15 de agosto, 2026

El presidente Donald Trump obtuvo este viernes una victoria legal significativa en materia migratoria. Una jueza federal de Boston levantó la suspensión que impedía a su Administración poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los nacionales de Somalia, lo que podría exponer a miles de personas a la deportación.

El fallo de la Justicia y el precedente de SCOTUS

La jueza federal Allison Burroughs, nombrada por Barack Obama, levantó la medida cautelar que bloqueaba temporalmente la terminación del TPS para los ciudadanos somalíes. La decisión permite a la Administración Trump avanzar con la retirada de esas protecciones.

Burroughs se apoyó en el fallo de la Corte Suprema (SCOTUS) en Mullin v. Doe, que limita la capacidad de los tribunales para revisar decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre la cancelación del TPS. No obstante, la sentencia no elimina toda revisión judicial: aún pueden analizarse posibles violaciones constitucionales, como la discriminación o la falta de garantías procesales.

Qué implica para los afectados

La Administración Trump anunció en enero su intención de poner fin al TPS de Somalia, argumentando que las condiciones en el país habían mejorado lo suficiente como para retirar la protección humanitaria. Fuentes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) indicaron a Fox News Digital que actualmente hay 2.471 somalíes con TPS en el país y otros 1.383 con solicitudes pendientes.

Con el levantamiento de la suspensión, el DHS puede avanzar en la terminación del programa. Quienes no cuenten con otra base legal para permanecer en EEUU podrían quedar expuestos a procesos de deportación.