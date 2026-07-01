"Estados Unidos jamás será un refugio para comunistas": Marco Rubio endurece su ofensiva contra el ICAP

Publicado por Diane Hernández 1 de julio, 2026

El secretario de Estado Marco Rubio anunció este miércoles un nuevo endurecimiento de las medidas contra el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), al que calificó como una de las principales herramientas de influencia, inteligencia y propaganda del régimen cubano a nivel internacional.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Rubio aseguró que durante décadas el ICAP ha operado como un "vehículo para el extremismo de izquierda radical y la influencia extranjera subversiva", no solo dentro de Estados Unidos, sino también en el resto del hemisferio.

Según el jefe de la diplomacia estadounidense, la organización ha sido utilizada por el Gobierno cubano para desarrollar actividades de espionaje, coordinar campañas de propaganda antioccidental, ejecutar operaciones de influencia política y respaldar movimientos revolucionarios de izquierda en distintos países.

El ICAP bajo nuevas sanciones

Rubio recordó que a principios de este mes el Departamento de Estado incluyó al ICAP y a varias entidades vinculadas al régimen cubano entre las organizaciones responsables de participar en actividades subversivas dirigidas contra el país. La medida fue adoptada en el marco de las sanciones contempladas en la Orden Ejecutiva sobre Cuba firmada por el presidente Donald Trump, que amplía las herramientas legales para actuar contra instituciones consideradas parte del aparato de inteligencia o influencia del aparato castrista.

De acuerdo con Rubio, la decisión busca limitar la capacidad del ICAP para operar internacionalmente y enviar un mensaje claro a quienes mantengan vínculos con la organización.

Caso Carlos Antonio Lloga Domínguez Como parte de esta política, el secretario de Estado informó que esta semana fue revocada la condición jurídica de Carlos Antonio Lloga Domínguez, identificado como exfuncionario del ICAP y señalado por mantener vínculos con esa institución.

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Rubio indicó que Lloga Domínguez, junto con su esposa y su hijo, permanece bajo custodia federal mientras avanza el proceso para su deportación de Estados Unidos.

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​Aunque no ofreció detalles adicionales sobre las circunstancias específicas del caso, el funcionario presentó la medida como un ejemplo de la nueva política de aplicación estricta contra personas vinculadas con organizaciones consideradas instrumentos del régimen cubano.

Advertencia a quienes colaboren con el ICAP

El secretario de Estado lanzó además una advertencia directa a ciudadanos, organizaciones e instituciones que mantengan relaciones con el ICAP.

"Estados Unidos jamás será un refugio para comunistas extranjeros que difunden propaganda, llevan a cabo operaciones de influencia subversiva o apoyan movimientos radicales antiestadounidenses dentro del país", afirmó.

Rubio aseguró que cualquier persona que realice transacciones o mantenga vínculos con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos podrá enfrentar sanciones económicas, acciones judiciales o incluso la deportación si se encuentra en territorio estadounidense.

¿Qué es el ICAP?

Fundado en 1960, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) fue creado por el régimen cubano con el objetivo de promover la solidaridad internacional con la Revolución Cubana y mantener relaciones con organizaciones sociales, políticas y de amistad en diferentes países. Desde hace décadas, las autoridades estadounidenses sostienen que el organismo también ha servido como instrumento de proyección política y de influencia del Estado cubano en el exterior, una acusación que el Gobierno de La Habana rechaza y considera parte de la política de hostilidad de Washington hacia la isla.

Las declaraciones de Rubio se producen en medio del endurecimiento de la política de la actual administración estadounidense hacia Cuba, que ha incrementado las sanciones y las restricciones contra funcionarios, entidades estatales y organizaciones vinculadas al régimen cubano.