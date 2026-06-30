"La mayor amenaza para nuestra nación": Trump y el GOP alertan del ascenso de candidatos comunistas de cara a las midterms

Publicado por Israel Duro 30 de junio, 2026

"Es la mayor amenaza para nuestra nación". Así de contundente se expresó Donald Trump sobre el creciente número de izquierdistas radicales que pugnarán en nombre del Partido Demócrata por entrar en el Congreso en noviembre.

Un temor compartido por el GOP, que lleva tiempo advirtiendo del peligro de los "mini Mamdani" (Mike Johnson dixit) y del ascenso del comunismo, por lo que han lanzado una campaña para recordar los 'logros' de la ideología que más muertos (más de 100 millones de personas) ha causado en la historia de la Humanidad.

"En realidad de lo que estamos hablando es de comunismo"

El presidente alertó que muchos de estos candidatos se presentan como "socialistas" para camuflar su verdadera ideología, que es el comunismo, y considera que los estadounidenses deben tener claro a lo que están votando: "Utilizan la palabra 'socialdemócrata' porque suena muy bien, pero en realidad de lo que estamos hablando es de comunismo".

Para Trump, gran parte del éxito de estos radicales consiste en vender que dan "cosas gratis" a los votantes, lo que hace muy fácil de vender el mensaje. El presidente puso como ejemplo la comisión de Vivienda de la ciudad de Nueva York acaba de aprobar la congelación de los alquileres de aproximadamente un millón de viviendas.

"la mayor amenaza que ha sufrido nuestra nación, quizá desde nuestra fundación"

Sin embargo, la realidad es que estos candidatos y su ideología:

"Creo que es la mayor amenaza que ha sufrido nuestra nación, quizá desde nuestra fundación. Eso incluye la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el 11 de septiembre y el ataque a Pearl Harbor".

Johnson: "Estamos en plena lucha AHORA MISMO para salvar la República"

Trump no está solo en su preocupación. El Partido Republicano ya se había expresado en el mismo sentido en los días anteriores. El speaker Mike Johnson fue de los primeros, dando la voz de alarma sobre el creciente número de lo que él definió como "mini Mamdanis":

"Están apareciendo MINI MAMDANIs por todo el país. Es algo peligroso; esto NO es una broma. Estamos en plena lucha AHORA MISMO para salvar la República y TODOS LOS ESTADOUNIDENSES deben tomarse esto en serio".

Campaña del GOP contra el comunismo, "la ideología más perversa y mortífera de la historia"

De hecho, desde el GOP de la Cámara de Representantes han lanzado una campaña para tratar de frenar esta ola y evitar que estos candidatos lleguen al Capitolio. Para empezar, denunciando los logros de la verdadera ideología que defienden estos aspirantes: el comunismo.

Por ejemplo, el representante Pat Fallon reposteó la publicación en la que su grupo recordaba los 100 millones de muertos causados por el comunismo, apostillando que "el marxismo es la ideología más perversa y mortífera de la historia".