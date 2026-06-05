Ofensiva contra el castrismo: EEUU sanciona a la familia de Miguel Díaz-Canel y al hijo de Raúl Castro para forzar reformas democráticas

El secretario Marco Rubio fotografiado este 4 de junio en Washington.Kent NISHIMURA / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 4 de junio, 2026

El Departamento de Estado impuso este jueves una nueva serie de sanciones dirigidas directamente contra el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, su núcleo familiar y Alejandro Castro Espín, hijo del exdictador Raúl Castro, en un esfuerzo coordinado por intensificar la presión económica y política para forzar reformas democráticas en la isla.

La medida corta los privilegios de viaje y residencia de los herederos del régimen. Entre los sancionados figuran la esposa de Díaz-Canel y primera dama, Lis Cuesta Peraza, y su hijastro, Manuel Anido Cuesta.

Si bien el dictador cubano ya se encontraba sancionado, sus allegados habían logrado evadir las repercusiones financieras; en el caso de Anido Cuesta, fuentes consultadas por el Miami Herald confirmaron que residía en España y realizaba constantes traslados al extranjero fungiendo como emisario de su padrastro.

Asimismo, las sanciones alcanzaron a Raúl Alejandro Castro Calis, hijo de Alejandro Castro Espín. La inclusión de este último —quien actuó como el negociador clave de la dictadura durante el deshielo diplomático de la administración Obama— envía una señal contundente de que Washington lo considera un obstáculo insalvable para cualquier diálogo actual.

En contraposición, el gobierno de Donald Trump ha elegido trazar una línea de interlocución diferente dentro de la dinastía unipartidista, optando por el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro.

A este cerco familiar se sumó el desmantelamiento de las plataformas de financiamiento exterior anunciado previamente por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien ratificó el uso de los poderes especiales de la administración para neutralizar las operaciones de influencia del marxismo en el hemisferio.

Desmantelamiento de los pilares económicos y de control vecinal

La nueva lista negra de Washington apunta de manera quirúrgica a instituciones fundamentales de la estructura de poder en la isla. El secretario de Estado detalló la designación penal de cinco corporaciones y organismos estatales cubanos:

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR), columna vertebral del control militar y económico del régimen.

(MINFAR), columna vertebral del control militar y económico del régimen. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y la agencia Amistur Cuba S.A. , señalados recurrentemente como fachadas para operaciones de propaganda internacional y captación ideológica.

(ICAP) y , señalados recurrentemente como fachadas para operaciones de propaganda internacional y captación ideológica. Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la red de vigilancia vecinal utilizada para la delación y represión de los ciudadanos disidentes.

(CDR), la red de vigilancia vecinal utilizada para la delación y represión de los ciudadanos disidentes. Minera La Victoria S.A., una corporación estatal enfocada en la explotación de recursos minerales para inyectar efectivo a las arcas de la cúpula gobernante.

"Durante décadas, Cuba ha sido la capital mundial del terrorismo radical de izquierda", enfatizó Rubio en una publicación en X.

Además, argumentó que el régimen de La Habana ha reclutado, adiestrado y respaldado activamente a facciones violentas de corte marxista y tercermundista a lo largo y ancho de las Américas, un patrón de interferencia que los Estados Unidos buscan clausurar de manera definitiva.

Alerta máxima para el sistema bancario internacional



La ofensiva de la Casa Blanca incluye un mecanismo de sanciones secundarias con repercusiones inmediatas en los mercados financieros globales.

Rubio emitió una advertencia tajante dirigida a intermediarios comerciales del resto del mundo, señalando que "cualquiera que preste servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionado él mismo".

En consecuencia, el mandato de Washington exige que los bancos extranjeros y las corporaciones internacionales que mantengan vínculos de servicio con las entidades de la lista negra congelen de inmediato tales actividades si desean conservar su acceso al sistema financiero norteamericano.

"La Administración Trump ya no tolerará que regímenes marxistas radicales en nuestro hemisferio pretendan amenazar la seguridad nacional de los Estados Unidos", concluyó el secretario de Estado, cerrando las puertas a las operaciones de influencia destinadas a exportar la doctrina comunista hacia territorio norteamericano.