Tom Kean revela el motivo de su larga ausencia del Congreso

Publicado por Alejandro Baños 30 de junio, 2026

El representante republicano Tom Kean Jr. (Nueva Jersey) reveló el motivo concreto que le hizo estar ausente durante unos tres meses de su puesto en el Congreso.

Durante una comparecencia en la Cámara de Representantes, Kean informó al pleno que le diagnosticaron depresión cuando acudió a un hospital para "someterme a algunas pruebas".

"Soy una persona reservada por naturaleza. He pasado la mayor parte de mi vida hablando de las personas a las que represento, de los problemas a los que se enfrentan nuestras comunidades y del trabajo que hay que hacer. Hablar de mí mismo nunca me ha resultado natural. Pero creo que les debo una explicación a los ciudadanos del séptimo distrito de Nueva Jersey, a mis colegas de esta cámara y al pueblo estadounidense por mi ausencia", dijo el representante republicano durante su discurso.

"Hace varios meses, por motivos de salud, ingresé en el hospital para someterme a unas pruebas. No creía que esto fuera a suponer una estancia prolongada. Me diagnosticaron depresión", añadió.

Kean informó de que la forma "más rápida" para recuperarse era quedándose en el hospital, tal y como le indicaron los médicos. "Accedí a seguir las recomendaciones. Empecé a comprender no solo mi diagnóstico, sino también cuánto tiempo llevaba la depresión afectando a mi vida", señaló.

"Esta experiencia me ha permitido apreciar aún más a los millones de estadounidenses que se enfrentan a estos retos cada día. Muchos lo hacen en silencio. Muchos lo hacen solos. Muchos lo hacen mientras cargan con un peso que el resto de nosotros nunca vemos. A ellos les diría: pedir ayuda no es una debilidad… es una fortaleza", sentenció Kean.

La última vez que se registró un voto suyo en la Cámara de Representantes fue el 5 de marzo. A principios de junio, informó de que revelaría el motivo que le hizo estar ausente.