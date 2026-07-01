Purga mundial: siete técnicos 'fulminados'... por ahora

Uruguay destituyó a Marcelo Bielsa como técnico tras la eliminación en el Mundial 2026 NurPhoto via AFP .

Publicado por Alejandro Baños 1 de julio, 2026

El Mundial 2026 está dejando gratas sorpresas... y grandes decepciones. Varios combinados nacionales que aspiraban a alcanzar cotas altas fueron eliminados antes de tiempo: Países Bajos, Alemania, Uruguay... Las federaciones nacionales de algunos de esos países han tomado la drástica decisión de dejar de contar con el técnico que les ha guiado hasta el torneo.

Una cita mundialista que se ha convertido en una auténtica guillotina: hasta siete técnicos ya han perdido su puesto tras el colapso de sus proyectos deportivos.

Sabri Lamouchi (Túnez)

El primero en caer. La contundente derrota sufrida frente a Suecia en el debut del Grupo F obligó a las autoridades deportivas de Túnez a destituir a Sabri Lamouchi, nombrando a Hervé Renard como su reemplazo, para reconducir su rumbo antes de que las matemáticas eliminasen al conjunto del norte de África del Mundial 2026.

Finalmente, los tunecinos se despidieron del torneo en la primera fase, quedando en último lugar de su grupo —por detrás de Países Bajos, Japón y Suecia— y siendo uno de los seis combinados nacionales que no lograron sumar ni un solo punto.

Marcelo Bielsa (Uruguay)

La prematura y sorprendete eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 implicó el despido de Marcelo Bielsa. A ello se sumó el supuesto mal ambiente que reinó en el vestuario durante el torneo, pese a que el propio técnico negase tal situación. La Celeste quedó en tercer lugar en el Grupo H, por detrás de España y de un rival inferior como es Cabo Verde.

Bielsa parecía el capitán perfecto para corregir la trayectoria de los uruguayos en el Mundial, donde llevan sin alcanzar las eliminatorias directas desde Rusia 2018.

Steve Clarke (Escocia)

En su caso, se marchó por su propia voluntad. Steve Clarke dimitió de su puesto después de que Escocia no consiguiera quedar por delante de Brasil y de Marruecos en el Grupo C. Eso sí, no se fue con las manos vacías: logró vencer a Haití.

Con él a los mandos —estuvo al frente del equipo desde 2019—, Escocia regresó a un Mundial 28 años después. Sin fortuna.

Hong Myung-bo (Corea del Sur)

Del mismo modo que Clarke. Hong Myung-bo renunció como técnico tan solo un día después de que Corea del Sur certificase su eliminación.

El conjunto asiático acabó tercero en el Grupo A, sin posibilidad estadística de continuar en el Mundial 2026 y sin cumplir con las expectativas. El coanfitrión México y Sudáfrica fueron mejores.

Miroslav Koubek (República Checa)

El otro combinado nacional del Grupo A, República Checa, también vio cómo su técnico daba un paso al lado. Miroslav Koubek presentó su dimisión después de que no lograse imponerse a sus rivales.

Dos derrotas y un empate condenaron a los checos, que pusieron fin a su periplo en el torneo. República Checa llevaba dos décadas sin disputar un Mundial.

Ronald Koeman (Países Bajos)

Uno de los dos técnicos que han caido con las eliminatorias directas ya iniciadas. Ronald Koeman renunció a continuar dirigiendo a Países Bajos tras ser derrotado por Marruecos en los penaltis en los dieciseisavos del Mundial 2026.

Leyenda como jugador y reconocido como técnico, era su segunda etapa al frente de la Orange. Países Bajos cuajó una destacada actuación en el Grupo F, acabando en primer lugar y con un juego que invitaba a soñar.

Sebastián Beccacece (Ecuador)

Hasta la fecha, es el último técnico que se ha quedado sin empleo. Tras ser derrotado por México en los dieciseisavos de final, Sebastián Beccacece y Ecuador tomaron la decisión de no ampliar su vínculo contractual, que finalizaba después del Mundial 2026.

Los ecuatorianos pasaron de ronda como terceros del Grupo E, superados por Alemania y Costa de Marfil.