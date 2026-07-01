Pulso en el Congreso: republicanos de la Cámara paralizan la agenda republicana en un duro enfrentamiento por el SAVE America Act

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 30 de junio, 2026

El pleno de la Cámara de Representantes quedó sumido en una parálisis legislativa total este martes debido a una protesta conducida por más de una docena de congresistas republicanos.

El bloque mantiene un boicot en señal de rechazo al estancamiento del SAVE America Act, una legislación clave diseñada para fortalecer los requisitos de ciudadanía en los procesos electorales.

La maniobra obligó al liderazgo del partido a suspender la actividad legislativa programada para el resto de la semana, permitiendo a los miembros del Congreso iniciar de manera anticipada el receso por el Día de la Independencia.

El resultado de la votación de procedimiento concluyó con 198 votos a favor frente a 224 en contra, con catorce republicanos sumándose al rechazo de la agenda propuesta.

Una rebelión interna frente a las advertencias de Trump y Johnson

La postura de este grupo de legisladores, que incluye a figuras como Anna Paulina Luna, Chip Roy, Lauren Boebert y Thomas Massie, se mantuvo firme pese al estrecho margen operativo del presidente de la Cámara, Mike Johnson, quien cuenta con una mayoría sumamente ajustada.

La resistencia republicana se ejecutó en abierta contradicción con los señalamientos del presidente Donald Trump, quien la semana pasada instó al bloque a evitar posturas de mero lucimiento personal en las redes sociales.

Por su parte, el presidente de la Cámara calificó las tácticas de presión como "autoderrotistas" para los objetivos generales de la agrupación política.

"No tiene ningún sentido. Tenemos que avanzar con la legislación y eso es lo que les diré a todos", declaró Johnson ante los medios de comunicación tras sostener conversaciones de alta tensión en el propio recinto del Congreso.

El debate sobre la estrategia idónea para la defensa nacional y el voto legal

Para intentar destrabar el conflicto, la jefatura del bloque mayoritario recurrió a un mecanismo de procedimiento destinado a fusionar el SAVE America Act con el proyecto presupuestario anual de la defensa del país, conocido como la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA).

La congresista Anna Paulina Luna, por su parte, sostuvo en sus plataformas digitales que la ley SAVE America debía incluirse estrictamente como una enmienda directa de identidad electoral con prueba de ciudadanía adjunta a la política de defensa.

"Si no se hace de esta manera, se eliminará fácilmente", advirtió Luna, rechazando el argumento de que sus acciones entorpecen las prioridades institucionales: "Esto es legislar. Si la gente nos eligió para venir aquí a votar en línea con lo que el partido quiere, entonces todo sería muy diferente", dijo.

A este descontento se sumó la presión del congresista Chip Roy y otros miembros en favor de someter a votación un paquete integral de seguridad fronteriza comprometido previamente por Johnson.

El líder de la mayoría de la Cámara, Steve Scalise, admitió que el texto de dicha propuesta aún carecía del respaldo necesario para ser evaluado en el hemiciclo: "Al final del día, tenemos que tener consenso antes de poder avanzar".