Será en Dallas: Trump confirma la primera convención republicana antes de las elecciones de medio término

Publicado por Joaquín Núñez 30 de junio, 2026

Donald Trump confirmó que el Partido Republicano celebrará por primera vez una convención antes de las elecciones de medio término. El presidente confirmó la noticia en su cuenta de Truth Social, donde señaló que el evento tendrá lugar en la ciudad de Dallas, Texas, el 9 y 10 de septiembre.

El presidente se refirió por primera vez a la convención durante el 2025, con el objetivo de darle un impulso a los republicanos de cara al 3 de noviembre, cuando esperan retener la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. La elección de Dallas se complementa con el 2028, puesto que ya está confirmado que la Convención Nacional Republicana del ciclo presidencial tendrá lugar en Houston, también en Texas.

"Nunca se ha hecho antes y será un evento verdaderamente histórico. Vamos a celebrar el GRAN REGRESO DE ESTADOS UNIDOS y los increíbles éxitos del pueblo estadounidense, que transformó nuestro país a través de la agenda America First", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

A su vez, el presidente señaló que la convención destacará las principales políticas impulsadas por su Administración, entre ellas la eliminación de impuestos sobre las propinas y las horas extras, la seguridad fronteriza y el impulso a la independencia energética.

Se espera que, además del presidente, participen legisladores de alto perfil y candidatos en escaños competitivos apuntados por el GOP.

"En el evento, contaremos con estadounidenses trabajadores, nuestros grandes innovadores, emprendedores, fabricantes, personal de primeros auxilios y generadores de empleo que están impulsando la Edad de Oro de nuestra nación y demostrando que los mejores días de Estados Unidos aún están por venir. También tendremos mucho entretenimiento de primera —¡Será un MITIN sin igual!", añadió.

Por su parte, el Comité Nacional Demócrata (DNC) descartó los planes para una convención de mitad de mandato .