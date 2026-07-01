Emirates NBA Cup 2026: así quedan distribuidos los seis grupos

Franz Wagner (Orlando Magic), durante un juego de la NBA en 2026 dpa Picture-Alliance via AFP .

Publicado por Alejandro Baños 1 de julio, 2026

La NBA reveló la primera fase de la Emirates NBA Cup 2026, con seis grupos de cinco franquicias cada uno. Esta edición se disputará del 30 de octubre al 11 de diciembre, celebrándose la final en el Hinkle Fieldhouse de Indianápolis (Indiana).

Los New York Knicks son los vigentes campeones, después de que se impusieran en la final del año pasado a los San Antonio Spurs en Las Vegas (Nevada) por 124-113.

Jalen Brunson fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP).

Al margen de los Knicks —que también lograron el Trofeo Larry O'Brien al imponerse en las Finales precisamente también a los Spurs— las otras dos franquicias que cuentan con un trofeo de la Emirates NBA Cup son los Milwaukee Bucks (2024) y los Los Angeles Lakers (2023).

Con el sorteo ya realizado, la fase de grupos de la Emirates NBA Cup 2026 queda configurada de la siguiente manera:

Conferencia Oeste

Grupo A:

Denver Nuggets

Houston Rockets

Phoenix Suns

Dallas Mavericks

Utah Jazz

Grupo B:

Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers

New Orleans Pelicans

Memphis Grizzlies

Grupo C:

San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers

Golden State Warriors

Sacramento Kings

Conferencia Este

Grupo A:

Detroit Pistons

Toronto Raptors

Orlando Magic

Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets

Grupo B:

New York Knicks

Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers

Miami Heat

Indiana Pacers

Grupo C: