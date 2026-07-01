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Emirates NBA Cup 2026: así quedan distribuidos los seis grupos

La nueva edición de la competición se disputará del 30 de octubre al 11 de diciembre. Los New York Knicks son los vigentes campeones.

Franz Wagner (Orlando Magic), durante un juego de la NBA en 2026

Franz Wagner (Orlando Magic), durante un juego de la NBA en 2026dpa Picture-Alliance via AFP.

Alejandro Baños
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Alejandro Baños

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La NBA reveló la primera fase de la Emirates NBA Cup 2026, con seis grupos de cinco franquicias cada uno. Esta edición se disputará del 30 de octubre al 11 de diciembre, celebrándose la final en el Hinkle Fieldhouse de Indianápolis (Indiana).

Los New York Knicks son los vigentes campeones, después de que se impusieran en la final del año pasado a los San Antonio Spurs en Las Vegas (Nevada) por 124-113.

Jalen Brunson fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP).

Al margen de los Knicks —que también lograron el Trofeo Larry O'Brien al imponerse en las Finales precisamente también a los Spurs— las otras dos franquicias que cuentan con un trofeo de la Emirates NBA Cup son los Milwaukee Bucks (2024) y los Los Angeles Lakers (2023).

Con el sorteo ya realizado, la fase de grupos de la Emirates NBA Cup 2026 queda configurada de la siguiente manera:

Conferencia Oeste

Grupo A:

  • Denver Nuggets
  • Houston Rockets
  • Phoenix Suns
  • Dallas Mavericks
  • Utah Jazz

Grupo B:

  • Oklahoma City Thunder
  • Minnesota Timberwolves
  • Los Angeles Clippers
  • New Orleans Pelicans
  • Memphis Grizzlies

Grupo C:

  • San Antonio Spurs
  • Los Angeles Lakers
  • Portland Trail Blazers
  • Golden State Warriors
  • Sacramento Kings

Conferencia Este

Grupo A:

  • Detroit Pistons
  • Toronto Raptors
  • Orlando Magic
  • Milwaukee Bucks
  • Brooklyn Nets

Grupo B:

  • New York Knicks
  • Cleveland Cavaliers
  • Philadelphia 76ers
  • Miami Heat
  • Indiana Pacers

Grupo C:

  • Boston Celtics
  • Atlanta Hawks
  • Charlotte Hornets
  • Chicago Bulls
  • Washington Wizards

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