Emirates NBA Cup 2026: así quedan distribuidos los seis grupos
La nueva edición de la competición se disputará del 30 de octubre al 11 de diciembre. Los New York Knicks son los vigentes campeones.
La NBA reveló la primera fase de la Emirates NBA Cup 2026, con seis grupos de cinco franquicias cada uno. Esta edición se disputará del 30 de octubre al 11 de diciembre, celebrándose la final en el Hinkle Fieldhouse de Indianápolis (Indiana).
Los New York Knicks son los vigentes campeones, después de que se impusieran en la final del año pasado a los San Antonio Spurs en Las Vegas (Nevada) por 124-113.
Jalen Brunson fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP).
Al margen de los Knicks —que también lograron el Trofeo Larry O'Brien al imponerse en las Finales precisamente también a los Spurs— las otras dos franquicias que cuentan con un trofeo de la Emirates NBA Cup son los Milwaukee Bucks (2024) y los Los Angeles Lakers (2023).
Con el sorteo ya realizado, la fase de grupos de la Emirates NBA Cup 2026 queda configurada de la siguiente manera:
Conferencia Oeste
Grupo A:
- Denver Nuggets
- Houston Rockets
- Phoenix Suns
- Dallas Mavericks
- Utah Jazz
Grupo B:
- Oklahoma City Thunder
- Minnesota Timberwolves
- Los Angeles Clippers
- New Orleans Pelicans
- Memphis Grizzlies
Grupo C:
- San Antonio Spurs
- Los Angeles Lakers
- Portland Trail Blazers
- Golden State Warriors
- Sacramento Kings
Conferencia Este
Grupo A:
- Detroit Pistons
- Toronto Raptors
- Orlando Magic
- Milwaukee Bucks
- Brooklyn Nets
Grupo B:
- New York Knicks
- Cleveland Cavaliers
- Philadelphia 76ers
- Miami Heat
- Indiana Pacers
Grupo C:
- Boston Celtics
- Atlanta Hawks
- Charlotte Hornets
- Chicago Bulls
- Washington Wizards