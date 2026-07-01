La televisión estatal del régimen iraní interrumpe una entrevista con el principal negociador en las conversaciones con Washington

Publicado por Carlos Dominguez 1 de julio, 2026

La televisión estatal del régimen iraní (IRIB) interrumpió abruptamente el martes la emisión de una entrevista con Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento y principal negociador iraní en las conversaciones con Washington, lo que provocó fuertes críticas por parte de su equipo.

Según informó AFP, en un comunicado emitido este miércoles, el centro de medios del Parlamento denunció que la entrevista había sido entregada a la IRIB con más de dos horas de antelación, pero fue cortada en mitad de la transmisión. "A pesar de que la discusión estaba grabada, las autoridades de la IRIB no coordinaron con nosotros si decidían no emitir parte del contenido", lamentaron.

La televisora estatal defendió su decisión argumentando que la entrevista fue dividida en dos partes y que la segunda se emitiría en la noche del miércoles.

Temas sensibles censurados

Según el centro de medios parlamentario, los segmentos eliminados incluían temas delicados como las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), los activos iraníes congelados en el exterior y un crédito de reconstrucción por $300.000 millones.

La interrupción ha generado malestar incluso entre sectores conservadores y duros del régimen, que ya venían criticando duramente el acuerdo alcanzado entre Teherán y la Administración Trump para poner fin al conflicto regional.

Ghalibaf defiende los resultados

Durante la entrevista interrumpida, Ghalibaf defendió los logros del acuerdo. Según la AFP, el funcionario afirmó que el memorándum permitió a Irán vender su petróleo después del levantamiento del bloqueo estadounidense en el Estrecho de Ormuz.

"Desde el día en que se levantó el bloqueo hasta hoy, hemos exportado más de 40 millones de barriles de petróleo", señaló. En contraste, dijo que durante los 50 a 60 días anteriores "realmente no pudimos exportar ni un solo barril".