"Cobarde": Hollywood ataca a Dwayne Johnson por no querer opinar sobre política

Publicado por Alejandro Baños 1 de julio, 2026

La opinión de los famosos sobre diferentes asuntos siempre generan interés. Sin embargo, hay quien prefiere no pronunciarse. Uno de ellos es Dwayne Johnson, quien ha decidido dejar de exponer su punto de vista sobre temas que pueden generar controversia, como puede ser la política.

Cabe recordar que el actor, conocido por su aparición en la saga Fast & Furious o por poner voz al personaje Maui de la película animada Moana y su secuela, sí que divulgó sus valoraciones políticas. En 2020, apoyó a Joe Biden y Kamala Harris durante la campaña electoral.

Un respaldo que retiró cuatro años después.

En una entrevista con Esquire, Johnson afirmó que dejará de hablar públicamente sobre política.

"Lo que he aprendido con la experiencia es que tengo que mantener. lo principal como lo principal. Y lo principal para mí, aquello por lo que por la mañana me levanto de la cama y corro hacia ello, es crear. Es el arte. Es contar historias", dijo.

"He aprendido que voy a guardarme mis opiniones políticas para mí mismo", añadió Johnson. "La política está omnipresente y es eterna. No me gusta. A veces la odio. Odio los ataques. Odio todas las tonterías que conlleva".

"Cobarde"

Esa renuncia a divulgar sus opiniones políticas le llevó a ser duramente criticado por varias personalidades reconocidas de Hollywood. El actor Wil Wheaton, protagonista de la película Stand by Me, atacó a Johnson, calificándole de "cobarde".

"Es muy decepcionante descubrir que es tan cobarde", afirmó Wheaton, en declaraciones recogidas por AOL.

George Takei, quien puso voz e imagen al personaje Hikaru Sulu en la saga Star Trek y quien no duda en criticar al presidente Donald Trump, sostuvo que "el silencio es complicidad", refiriéndose a Johnson y a su decisión.