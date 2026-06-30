Trump califica de "muy malo" para EEUU el fallo de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento e insta al Congreso a tomar medidas

Publicado por Carlos Dominguez 30 de junio, 2026

El presidente Donald Trump condenó este martes un fallo de la Corte Suprema (SCOTUS) que rechazó su intento de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento, y llamó al Congreso, controlado por los republicanos, a actuar para llevar adelante uno de sus principales proyectos antiinmigración.

A través de su red Truth Social, Trump calificó el fallo como "muy malo para nuestro país" y señaló que, aunque la Corte Suprema mantuvo la ciudadanía por nacimiento, esto se puede solucionar fácilmente mediante legislación en el Congreso, sin necesidad de una enmienda constitucional.

"Podemos solucionarlo fácilmente en el Congreso a través de una ley, con el apoyo del presidente", escribió. Además, instó a los legisladores a comenzar "hoy mismo" a trabajar para poner fin a lo que consideró una política "costosa e injusta" para Estados Unidos, y aseguró que contarán con su "apoyo completo y total".

SCOTUS ratifica la ciudadanía por nacimiento según la 14ª Enmienda

La Corte Suprema rechazó este martes la iniciativa del presidente Trump de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento, asestando un duro golpe a uno de sus principales proyectos antiinmigración.

En una decisión muy esperada, emitida el último día de su período de sesiones, el tribunal falló por 6 votos a 3 a favor de mantener el derecho a la ciudadanía estadounidense para casi todas las personas nacidas en suelo estadounidense.

En una opinión mayoritaria redactada por el presidente de la Corte Suprema, el magistrado conservador John Roberts, y apoyada por otros dos jueces conservadores y los tres magistrados progresistas, el tribunal ratificó el alcance de la 14ª Enmienda.

"Los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran ilegalmente o temporalmente en el país están ‘sujetos a la jurisdicción’ de Estados Unidos y son ciudadanos por nacimiento según la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda", escribió Roberts.

Tribunales bloquean la orden ejecutiva de Trump sobre ciudadanía

Trump firmó el año pasado una orden ejecutiva el primer día de su segundo mandato en la Casa Blanca, en la que decretaba que los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran ilegalmente en el país o con visas temporales no obtendrían automáticamente la ciudadanía estadounidense.

Sin embargo, tribunales inferiores bloquearon la medida del presidente republicano, argumentando que según la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda de la Constitución, casi todas las personas nacidas en territorio estadounidense son ciudadanos americanos.