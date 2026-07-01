Al menos tres muertos en la celebración del pase de México a octavos de final

Aficionados mexicanos celebran el pase del Tri a octavos de final del Mundial 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 1 de julio, 2026

La multitudinaria celebración por en Ciudad de México por el avance del combinado mexicano en el Mundial 2026 dejó un saldo de al menos tres muertos, según reportaron las autoridades.

En un primer momento, la Secretaría de Salud de la capital mexicana informó de la muerte de dos personas, una mujer de 19 años y un hombre de 44. La causa de la muerte de ambos fue por asfixia.

"Tras recibir maniobras avanzadas de reanimación, se confirma la muerte por asfixia de un hombre de 44 años de edad y una mujer de 19 años de edad, ya identificados por sus familiares", indicó la agencia pública en redes sociales.

Posteriormente, la Secretaría de Salud añadió al balance un nuevo muerto, en esta ocasión una mujer de 48 años. "Tras recibir atención médica en el hospital, fue declarada sin signos vitales dictaminando muerte por asfixia", informó.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, afirmó que "se activaron todos los protocolos de atención médica", aunque no se pudo hacer nada por salvar la vida de las tres víctimas.

Según estimaciones oficiales, más de un millón de personas salieron a las calles de Ciudad de México para festejar el triunfo del Tri frente a Ecuador (2-0), que supone el romper una maldición de cuatro décadas sin alcanzar los octavos de final en un Mundial. La multitud se congregó en varios puntos emblemáticos de la capital.