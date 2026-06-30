Estados Unidos lanza en Venezuela la mayor respuesta a un desastre natural de su historia reciente

30 de junio, 2026

La ayuda que Estados Unidos ha desplegado en Venezuela, tras los devastadores terremotos ocurrido el 24 de junio, es de una magnitud extraordinaria. De acuerdo a un alto funcionario de la Administración esta es la mayor operación de asistencia internacional que Estados Unidos ha desplegado en este siglo. “En cuanto a personal desplegado sobre el terreno, fondos desembolsados y rapidez; se trata, realmente, de un esfuerzo de gran envergadura que el secretario Rubio lidera en nombre del presidente Trump", dijo el funcionario.

Hasta ahora Estados Unidos ha comprometido 300 millones de dólares para esta respuesta. La colaboración y el trabajo conjunto entre el Departamento de Estado y el Departamento de Guerra han permitido una respuesta rápida y de magnitudes extraordinarias. La capacidad logística del Ejército de Estados Unidos no tiene comparación y no existe otra organización, militar o civil, en el mundo con una capacidad similar.

Tal cooperación permitió que, por ejemplo, se desplegara en cuestión de horas un equipo especializado desde la Base de la Fuerza Aérea March en California para rehabilitar el Aeropuerto Simón Bolívar. La operación, que fue completada en cuestión de horas, fue fundamental para poner en marcha la logística de la respuesta, llevar más equipos al terreno, transportar suministros y todo el equipo pesado necesario.

Un alto funcionario de la Administración resaltó que la logística es una de las cuestiones más importantes y complicadas a la hora de atender un desastre natural de tal magnitud y que en ese sentido esta cooperación entre los dos departamentos ha sido la clave para una respuesta rápida y efectiva.

Antes de la reparación por parte del Ejército y expertos americanos, el único aeródromo disponible para aeronaves de mayor tamaño era la base militar Libertados. Pero representaba varios desafíos, entre ellos que se encuentra a un par de horas de la zona más afectada, La Guaira.

De acuerdo con un alto funcionario de la Administración, en este momento, tras días de arduo trabajo, y lograr habilitar el aeropuerto Simón Bolívar, ya cuatro hospitales móviles financiados por EE.UU. están operativos y brindando servicios médicos críticos mientras gran parte de la infraestructura hospitalaria local continúa afectada. El funcionario señaló que se espera que hospitales móviles adicionales financiados por Estados Unidos entren en operación en Venezuela durante las próximas 24 a 48 horas.

Además, Estados Unidos tiene la capacidad de evacuar a pacientes con heridas graves mediante helicópteros y otras aeronaves hacia el USS Fort Lauderdale para recibir tratamiento avanzado, si fuera necesario.

También es fundamental resaltar la coordinación con el Comando Sur (SOUTHCOM), que está apoyando las operaciones de ayuda sobre el terreno, desplegando sus capacidades aéreas, navales y logísticas para reforzar la respuesta. Como parte del operativo, desplegó el buque USS Fort Lauderdale frente a las costas de La Guaira para llevar suministros a las zonas más afectadas.

En colaboración con el Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART) del Departamento de Estado, el SOUTHCOM también movilizó aeronaves C-17 Globemaster III, C-130H Hercules, MV-22 Osprey, CH-47 Chinook, UH-1Y Venom y UH/MH-60 Black Hawk para realizar búsquedas y rescates, evaluar daños, transportar personal y distribuir ayuda humanitaria. Vale la pena resaltar que todas las operaciones militares estadounidenses son completamente autosuficientes y no dependen de recursos locales.

En este momento la prioridad es el rescate y salvar vidas, pero al mismo tiempo Estados Unidos ya avanza hacia la etapa de reconstrucción. El funcionario aseguró que la ayuda de Estados Unidos a Venezuela permanecerá fuerte el tiempo que sea necesario, y recordó que Venezuela siempre ha sido un país importante en la región y que todo este despliegue de ayuda muestra una vez más lo fundamental que es el hemisferio para la Administración Trump.