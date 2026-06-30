La Corte Suprema confirma la prohibición de deportistas trans en competiciones femeninas

Publicado por Williams Perdomo 30 de junio, 2026

La Corte Suprema de Estados Unidos avaló este martes leyes estatales que prohíben a atletas transgénero competir en deportes escolares femeninos, tanto de niñas como de mujeres.

La decisión permite que los estados apliquen medidas que obligan a los estudiantes a competir en equipos de escuelas públicas y universidades según su sexo asignado al nacer. Más de la mitad de los estados estadounidenses ya adoptaron leyes en este sentido.

Una atleta transgénero demandó al estado de Virginia Occidental por su ley de 2021 que precisaba que el sexo es biológico, asignado al nacer.

"El término 'sexo' en el Título IX (...) no puede, de manera plausible, interpretarse como referente a otra cosa que no sea el sexo biológico", escribe el juez conservador Brett Kavanaugh, que sintetizó la opinión de los nueve jueces en el fallo principal.

La atleta pedía una exención para "para varones biológicos que se identifican como mujeres y han tomado bloqueadores de la pubertad o hormonas", explicó la sentencia.