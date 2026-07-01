Resumen del primer día del mercado de fichajes de la NBA: ¿Quién cambiará de equipo la próxima temporada?

Publicado por Hayden King 1 de julio, 2026

El mercado de agentes libres de la NBA tuvo un comienzo arrollador el martes, con intercambios importantes, anuncios y renovaciones que reestructuraron el panorama de la liga antes incluso de que entrara en vigor el plazo límite de las 18:00 EST.

A pesar de que ese día figuraba en el calendario de la NBA como el momento en que los jugadores firman con nuevos equipos en el mercado libre, las dos noticias más importantes del día no tuvieron nada que ver con fichajes de agentes libres.

La primera fue el anuncio de LeBron James, que jugará su 24.ª temporada en la NBA —un récord de la liga— en un nuevo equipo.

El máximo anotador de todos los tiempos de la NBA anunció que dejará los Los Angeles Lakers, y han surgido informes que indican que su agente, Rich Paul, estudiará ofertas de los otros 29 equipos. Los Golden State Warriors, Miami Heat y Cleveland Cavaliers parecen estar ganando terreno.

La segunda noticia importante fue el traspaso de Kawhi Leonard a los Toronto Raptors, que enviará a Brandon Ingram, Gradey Dick y derechos de Draft a los Los Angeles Clippers.

El día anterior también se produjo el traspaso del ex All-Star Ja Morant de los Memphis Grizzlies a los Portland Trail Blazers, sumándose así a una línea exterior formada por Damian Lillard, Jrue Holiday y Scoot Henderson.

Aunque estos fueron los nombres más destacados en los titulares, hubo otros movimientos significativos en toda la liga entre los agentes libres, incluyendo tanto traspasos como renovaciones.

Renovaciones y opciones clave

Los dos equipos de las Finales de la NBA realizaron movimientos para asegurarse a tiradores clave en la rotación. El campeón New York Knicks renovaron al alero Landry Shamet con un contrato de cuatro años y 24 millones de dólares, mientras que los San Antonio Spurs han vuelto a fichar a Julian Champagnie por tres años y 45 millones de dólares. Los Spurs también han vuelto a contratar a Harrison Barnes con un contrato de un año.

Los Warriors, uno de los equipos que, según los rumores, podrían estar interesados en LeBron James, han renovado al pívot versátil Kristaps Porzingis, recientemente fichado, con un contrato de dos años y 40 millones de dólares, que incluye una opción del jugador para el segundo año.

Aunque técnicamente no se trata de un fichaje de agente libre, los Oklahoma City Thunder ejerció la opción del equipo, por valor de 17,7 millones de dólares, sobre el escolta Luguentz Dort, días después de firmar la renovación del pívot Isaiah Hartenstein.

Los Miami Heat han estado muy ocupados reforzando su plantilla en torno a superestrella recién fichada Giannis Antetokounmpo. Han recuperado al alero «two-way» Andrew Wiggins con un contrato de tres años y 64 millones de dólares. También han renovado al tirador italiano Simone Fontecchio con un contrato de un año. Sin embargo, estos fichajes prácticamente garantizan que el equipo se despida del escolta All-Star Norman Powell debido a las restricciones del tope salarial.

Dos piezas clave de la zona interior que estaban en el punto de mira de equipos rivales optaron por quedarse en casa. El pívot Robert Williams III firmó un contrato de tres años y 44 millones de dólares para volver a los Trailblazers, mientras que el pívot Jock Landale optó por quedarse en los Atlanta Hawks por un año y 14 millones de dólares.

Por otra parte, el escolta Kevin Huerter decidió quedarse en los Detroit Pistons, el joven alero Ousmane Dieng renovó con los Milwaukee Bucks, el veterano pívot DeAndre Jordan optó por volver a los New Orleans Pelicans, el joven alero Kobe Sanders decidió quedarse en los Clippers y el veterano pívot Zach Collins renovó con los Chicago Bulls.

Jugadores en movimiento

Los Heat también estuvieron muy activos en el mercado de fichajes. El tirador agente libre Tim Hardaway Jr. optó por fichar por Miami por un año y 6,5 millones de dólares, aportando un tiro clave al núcleo formado por Antetokounmpo y Bam Adebayo.

Otro tirador también cambió de equipo, esta vez en la costa oeste. Los Phoenix Suns ficharon a Luke Kennard, que deja los Lakers, con una oferta de dos años y 13 millones de dólares. El escolta vivió un renacimiento clave en su carrera la temporada pasada en Los Ángeles junto a Luka Doncic y LeBron James.

Los Lakers perdieron a otro miembro de su línea exterior, ya que Marcus Smart acordó fichar por los Houston Rockets con un contrato de dos años y 13 millones de dólares que incluye una opción de jugador para el segundo año.

El otro equipo de Los Ángeles se queda sin el escolta serbio Bogdan Bogdanovic, quien también firmará con los Rockets un contrato de un año.

El alero Dean Wade decidió abandonar los Cavaliers, y ahora vestirá la camiseta de los Philadelphia 76ers tras firmar un contrato de cuatro años por 39 millones de dólares. Wade era una pieza clave en la rotación de los Cavs, aunque su ausencia podría dejar un hueco para que LeBron James se incorpore al quinteto titular si finalmente decide hacerlo.

También abandona Cleveland Keon Ellis, conocido por su solidez defensiva en la posición de escolta, que fue fichado en el cierre del mercado de traspasos. Se incorporará a los Brooklyn Nets con un contrato de dos años y 18 millones de dólares.

Por último, Branden Carlson, de 7 pies de altura, pasará de los Thunder a los Trailblazers por un año y 2,5 millones de dólares.

¿Quién queda en el mercado?

Tras el frenesí del primer día, siguen varios nombres clave en el mercado. El principal de ellos es LeBron James, que quizá se tome su tiempo para tomar una decisión.

Otros talentos podrían cambiar de equipo antes, ya que buscan aprovechar que los equipos aún disponen de espacio salarial.

Los pívots Jalen Duren (Detroit Pistons) y Walker Kessler (Utah Jazz) son ambos agentes libres restringidos que parecen descontentos con las ofertas de sus antiguos equipos.

Equipos como los Lakers, los Nets y los Sacramento Kings podrían intentar aprovechar su posible flexibilidad salarial para atraer a estos jugadores con ofertas cuantiosas. Sin embargo, sus respectivos equipos tendrían derecho a igualar cualquier contrato que firmaran. La pregunta es: ¿en qué momento estarían dispuestos los Pistons y los Jazz a dejar marchar a sus jóvenes pívots?

Otro agente libre sin restricciones es Peyton Watson de los Denver Nuggets. Aunque desde hace tiempo se especula con que los Nuggets podrían realizar un movimiento importante durante el mercado de verano tras su frustrante eliminación en la primera ronda de los playoffs, la juventud y la capacidad defensiva de Watson son precisamente lo que les faltaba cuando cayó lesionado antes de los playoffs. Los Lakers, los Nets, los Kings, los Bulls y otros equipos con espacio salarial podrían intentar ficharlo si se quedan sin Duren y Kessler.

El ya mencionado Norman Powell es uno de los pocos jugadores de nivel titular que quedan y que podría cambiar el destino de un equipo en los playoffs, y es agente libre sin restricciones. Los equipos que busquen la experiencia de un veterano y un plus anotador seguramente estarán interesados en sus servicios.

Tari Eason, Jonathan Kuminga y Quentin Grimes son tres jóvenes jugadores que podrían despertar interés en toda la liga, ya que tienen un gran potencial, pero aún no han demostrado su valía de forma constante al más alto nivel.

Rui Hachimura es otro nombre a tener en cuenta. Con sus 6 pies y 8 pulgadas de altura y un excelente registro desde la línea de tres en las últimas temporadas, él también podría ser tentado a abandonar los Lakers por otro equipo aspirante al título que busque reforzar su rotación.

Por último, el pívot campeón de la NBA Mitchell Robinson también podría recalar en otro equipo, dependiendo de si los Knicks se plantean o no superar el segundo umbral salarial, lo que podría limitar su flexibilidad financiera.