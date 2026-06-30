La Corte Suprema asesta un duro revés a Trump y mantiene la ciudadanía por nacimiento

Publicado por Diane Hernández 30 de junio, 2026

La Corte Suprema propinó este martes una de las derrotas judiciales más importantes del segundo mandato de Donald Trump al rechazar, por 6 votos contra 3, su intento de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento, un principio protegido por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense.

El máximo tribunal confirmó la decisión de un tribunal inferior que había bloqueado la orden ejecutiva firmada por Trump el primer día de su regreso a la Casa Blanca. Esa orden instruía a las agencias federales a no reconocer como ciudadanos estadounidenses a los niños nacidos en territorio estadounidense cuando ninguno de sus padres fuera ciudadano o residente permanente legal.

La sentencia reafirma que la ciudadanía por nacimiento sigue vigente bajo la protección de la Decimocuarta Enmienda, manteniendo una interpretación constitucional respaldada por más de un siglo de jurisprudencia, incluido el histórico precedente de 1898 sobre este derecho.

La decisión representa un golpe significativo para la agenda migratoria de Trump, quien había convertido la eliminación de la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal en una de las principales promesas de su segundo mandato. Según estimaciones citadas durante el proceso, el fallo preserva el derecho a la ciudadanía para cientos de miles de niños que nacen cada año en el país.

Este es el segundo gran revés judicial que sufre la Administración Trump este año ante la Corte Suprema, después de que en febrero el tribunal también frenara su estrategia de imponer amplios aranceles globales.