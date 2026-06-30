Trump celebra que SCOTUS derogue un histórico precedente y otorgue al presidente "el mayor incremento de poder presidencial en los últimos 100 años" con el caso Slaughter

Publicado por Carlos Dominguez 30 de junio, 2026

En una decisión que fortalece aún más el poder ejecutivo, la Corte Suprema (SCOTUS) emitió un fallo en el caso conocido como Trump v. Slaughter que deroga casi 90 años de doctrina legal, ampliando de manera significativa las atribuciones del poder ejecutivo.

SCOTUS determinó el lunes por 6 votos a 3 que el presidente tiene autoridad para despedir a Rebecca Slaughter, comisionada demócrata de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés).

La mayoría de la alta corte sostuvo que "los subordinados que ejercen el poder del presidente están sujetos a ser despedidos por él", reafirmando el principio de control presidencial sobre altos funcionarios de agencias federales.

"Inconsistente con las prioridades de mi Administración"

Durante su primer mandato, Trump nominó a Slaughter para la FTC. Joe Biden la renominó en 2023 para un segundo periodo. En 2025, Trump la destituyó de forma inmediata, argumentando que su permanencia era "inconsistente con las prioridades" de su Administración.

Rebecca Slaughter demandó en un tribunal federal de Washington DC, donde la Justicia ordenó su reinstalación; un panel de la Corte de Apelaciones del DC confirmó esa decisión, señalando que solo la Corte Suprema podía revocar el precedente de Humphrey’s Executor v. United States (1935), una decisión histórica de SCOTUS que limitó el poder del presidente para despedir a funcionarios de agencias independientes.

Trump exulta por el histórico aumento de poder presidencial

El presidente celebró con entusiasmo el fallo de la Corte Suprema en el caso Slaughter. En un mensaje en Truth Social destacó que se trataba de "la mayor expansión del poder presidencial en los últimos 100 años" y lo calificó como una "decisión monumental" en un momento clave.

Previamente, Trump había señalado que el fallo revocaba completamente 90 años de precedente, "aumentando de forma significativa el poder presidencial justo cuando más se necesitaba".

El debate sobre la independencia de las agencias reguladoras

Mientras los sectores conservadores argumentan que estas agencias acumulan demasiado poder sin suficiente rendición de cuentas, los progresistas defienden su independencia como garantía de decisiones técnicas.

La jueza progresista Sonia Sotomayor, en su voto disidente, advirtió que esta interpretación podría generar "caos" administrativo al reducir drásticamente la independencia de las agencias reguladoras.