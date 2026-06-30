La Cámara de Representantes aprueba la Ley KIDS para reforzar la seguridad de menores en internet

Publicado por Diane Hernández 30 de junio, 2026

La Cámara de Representantes aprobó este lunes la Ley de Internet para Niños y Seguridad Digital (KIDS Act), una iniciativa bipartidista destinada a fortalecer la protección de niños y adolescentes en las plataformas digitales mediante nuevas obligaciones para las empresas tecnológicas.

El proyecto fue aprobado por 267 votos a favor y 117 en contra, reflejando el respaldo de legisladores demócratas y republicanos en un momento en que el Congreso mantiene una creciente presión sobre las compañías de redes sociales por el impacto que sus plataformas pueden tener en la salud mental y la seguridad de los menores. Según Reuters, la legislación representa el primer gran intento de la Cámara para regular la seguridad infantil en internet desde que el Senado aprobó, en 2024, la Ley de Seguridad Infantil en Línea (Kids Online Safety Act) con una amplia mayoría de 91 votos contra 3.

¿Qué contempla la legislación?

La propuesta obligaría a las plataformas digitales a ofrecer herramientas específicas para proteger a los usuarios menores de edad, entre ellas:

Permitir que niños y adolescentes limiten funciones consideradas adictivas dentro de las aplicaciones.

dentro de las aplicaciones. Implementar políticas orientadas a prevenir daños como la explotación sexual infantil .

. Incorporar medidas adicionales para reducir riesgos asociados al uso de redes sociales y otros servicios en línea.

El proyecto aprobado por la Cámara difiere de la iniciativa impulsada previamente por el Senado, que contempla un "deber de diligencia" para las empresas tecnológicas, obligándolas legalmente a actuar en beneficio de la seguridad de los menores. De acuerdo con Reuters, la senadora republicana Marsha Blackburn continúa negociando con la Casa Blanca para lograr apoyo a un paquete legislativo que incluya ese estándar más estricto.

Mike Johnson: "Un paso importante para proteger a los niños"

Tras la aprobación, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, celebró la votación mediante un mensaje publicado en la red social X.

"Durante años, el Congreso ha trabajado para encontrar soluciones del siglo XXI a los peligros reales que enfrentan niños y adolescentes en internet, y la Ley KIDS ofrece una respuesta importante a estos problemas."

Johnson añadió que la legislación representa:

"Un paso importante en el esfuerzo del Congreso por proteger a los niños en línea y exigir responsabilidades a las grandes empresas tecnológicas, al tiempo que empodera a los padres y protege la libertad de expresión."

Asimismo, felicitó al presidente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara, Brett Guthrie, por el trabajo bipartidista realizado para impulsar la iniciativa y expresó su confianza en colaborar con el Senado para que las medidas "se conviertan en ley".