SCOTUS elimina un límite a los gastos de campaña electoral coordinado entre partidos y candidatos

Los magistrados de SCOTUS Samuel Alito Jr., Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, junto con el presidente del tribunal, John Roberts AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 30 de junio, 2026

La Corte Suprema (SCOTUS) levantó este martes las restricciones al monto de dinero que los partidos políticos pueden gastar en coordinación con candidatos individuales, en una decisión que podría tener un impacto significativo en las midterms de noviembre.

En un fallo dividido 6-3, el tribunal de mayoría conservadora determinó que estos límites violan la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión.

El caso fue impulsado por el Partido Republicano. Tras el fallo, el presidente Donald Trump celebró la decisión a través de su red Truth Social. "¡La Corte Suprema acaba de eliminar las restricciones al gasto político! Un gran triunfo para los republicanos y, más importante aún, para la Primera Enmienda", escribió el presidente.

"Igualdad de condiciones" para todos los partidos

La opinión mayoritaria fue redactada por el juez Brett Kavanaugh y respaldada por los seis magistrados conservadores, incluyendo los tres nominados por Trump durante su primer mandato. Los tres jueces progresistas votaron en contra.

En su fallo, Kavanaugh afirmó que las restricciones al gasto de campaña constituían una "grave infracción a la libertad de expresión política protegida por la Primera Enmienda".

"Ya sea el Partido Demócrata, el Partido Republicano u otros partidos, todos los partidos políticos y candidatos podrán competir en igualdad de condiciones de ahora en adelante bajo las mismas reglas respecto a los gastos coordinados", declaró Kavanaugh.

Fin de los límites al gasto político

Esta resolución amplía el precedente establecido en 2010 con el caso Citizens United, que ya había eliminado restricciones al gasto de corporaciones y grupos externos. Ahora, los partidos políticos tendrán mayor libertad para coordinar gastos en publicidad y apoyo directo a sus candidatos.

Los defensores de la medida argumentan que fortalece la libertad de expresión política. Sin embargo, sus críticos, como el líder demócrata en el Senado Chuck Schumer, advirtieron que la decisión abre las puertas a una mayor influencia del dinero de grandes donantes y grupos de interés, convirtiendo las elecciones en una "carrera armamentista" de gasto ilimitado.

Entre quienes impulsaron el caso se encuentra el vicepresidente JD Vance, quien ahora es visto como un posible aspirante a la nominación presidencial republicana en 2028.