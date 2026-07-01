Paso importante de Trump: Qatar reafirma su papel como mediador en las negociaciones entre EEUU e Irán tras reunión con Witkoff

Publicado por Luis Francisco Orozco 30 de junio, 2026

La monarquía de Qatar reiteró este martes su compromiso de seguir facilitando las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, reafirmando su apoyo al marco diplomático establecido en el reciente memorando de entendimiento (MOU) suscrito entre Washington y Teherán. Según un comunicado publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar en su cuenta oficial de X, el primer ministro y ministro de Exteriores, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, transmitió ese mensaje durante una reunión celebrada en Doha con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el exasesor de la Casa Blanca, Jared Kushner. Las conversaciones se centraron en los últimos avances de las negociaciones en curso entre Estados Unidos e Irán.

Asimismo, se señaló que el ministro enfatizó el compromiso permanente de Doha de actuar como mediador e impulsar los esfuerzos diplomáticos destinados a hacer avanzar las negociaciones y ponerle punto final al conflicto armado entre las dos naciones.

El comunicado añadió que la delegación estadounidense expresó su agradecimiento por el papel desempeñado por Qatar en la facilitación del diálogo, así como por la asistencia brindada por Pakistán. “Por su parte, los dos enviados estadounidenses expresaron el agradecimiento de Estados Unidos por el papel de Qatar, junto con la República Islámica de Pakistán, en la facilitación de las conversaciones. También reafirmaron el compromiso de Estados Unidos de continuar las negociaciones y respaldar los esfuerzos diplomáticos encaminados a alcanzar un acuerdo integral”, señaló el ministerio.

El comunicado se produjo tan solo un día después de que el régimen iraní desmintiera una publicación realizada por el presidente Donald Trump en su cuenta de Truth Social, en la que aseguró que ambas partes se verían en Doha a petición de Irán, luego de la ruptura de los acuerdos por parte de Teherán. El viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, explicó en un comunicado que la información procedente de Washington de que se había previsto una nueva reunión en Doha para hablar sobre el control del estrecho de Ormuz era totalmente falsa.