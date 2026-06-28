Trump anuncia ataques adicionales contra Irán y amenaza al régimen por “violar el acuerdo de alto el fuego”

Publicado por Joaquín Núñez 27 de junio, 2026

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció ataques adicionales contra múltiples objetivos en Irán. El presidente Donald Trump amenazó el régimen y aseguró que podría dejar de existir en caso de volver a "violar" el alto el fuego.

La decisión llegó después de que desde la Casa Blanca denunciaran un segundo ataque iraní contra un buque comercial que transitaba por el estrecho de Ormuz. Según las autoridades estadounidenses, el incidente representó una escalada tras el memorando de entendimiento firmado por ambos países, el cual incluye un cese total de las hostilidades.

Se trata de la segunda operación militar estadounidense contra Irán en menos de 24 horas. El viernes, Washington ya había atacado objetivos militares iraníes.

De acuerdo con el CENTCOM, el buque cisterna M/T Kiku estaba transitando cerca del estrecho con más de dos millones de barriles de petróleo crudo a bordo cuando fue alcanzado por un dron iraní de ataque unidireccional alrededor de las 4:30 de la mañana.

En este contexto, se anunciaron ataques contra "múltiples objetivos" iraníes. "Las aeronaves militares estadounidenses atacaron infraestructura de vigilancia militar iraní, sistemas de comunicación, instalaciones de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y capacidades de colocación de minas", se lee en el comunicado difundido por CENTCOM.

"Continúan los tránsitos de buques comerciales por el Estrecho de Ormuz. Las fuerzas estadounidenses se mantienen alertas, letales y listas", añade la misiva.

En su cuenta de Truth Social, el presidente Trump publicó lo siguiente:¡Aeronaves de Estados Unidos acaban de atacar instalaciones iraníes de almacenamiento de misiles y drones, así como estaciones de radar costeras, por violar el acuerdo de alto el fuego, ¡OTRA VEZ! ¡Es muy posible que nunca aprendan! Puede llegar un momento en que ya no podamos ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente la tarea que iniciamos con gran éxito. Si eso sucede, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!".

Recientemente, el secretario de Estado Marco Rubio visitó algunos de los principales aliados árabes de Washington DC en el Golfo Pérsico: Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin. Desde Medio Oriente, afirmó que la Casa Blanca no contempla la posibilidad de que Irán pueda cobrar tarifas en el estrecho de Ormuz.

"Ningún país tiene permitido cobrar peajes ni tarifas en una vía navegable internacional. Así lo establece el derecho internacional vigente. Así es como funciona en las vías navegables internacionales de todo el mundo, y así es como esperamos que sea aquí", señaló.