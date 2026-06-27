Estados Unidos bombardea objetivos militares en Irán tras una agresión armada en el Estrecho de Ormuz

Captura de un video publicado por el CENTCOM que mostró ataques de misiles estadounidenses contra unidades de vigilancia militar iraníes, el 11 de junio de 2026.Foto por HANDOUT / US CENTRAL COMMAND (CENTCOM) / AFP

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 26 de junio, 2026

Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos ejecutaron este viernes 26 de junio una serie de ataques aéreos de precisión contra objetivos militares dentro de Irán. La operación representa una demostración de fuerza y una advertencia directa frente a las provocaciones de Teherán.

De acuerdo con información provista por el Comando Central de los EEUU (CENTCOM), la intervención militar constituye una réplica directa ante la agresión perpetrada el día anterior contra un buque comercial que navegaba por el estratégico Estrecho de Ormuz.

Este intercambio bélico quiebra la estabilidad inicial alcanzada hace apenas una semana, cuando ambas naciones suscribieron un memorando de entendimiento destinado a poner fin a las hostilidades.

Los bombardeos del Pentágono marcan el primer uso de la fuerza letal estadounidense contra posiciones del régimen islámico desde la entrada en vigencia del citado pacto, encendiendo las alarmas sobre la voluntad real de cumplimiento por parte de Teherán.

Neutralización de infraestructura clave y sistemas de radares

El detonante de la contraofensiva estadounidense ocurrió el jueves 25 de junio, cuando las fuerzas iraníes lanzaron aeronaves no tripuladas contra embarcaciones mercantes.

Uno de estos drones de ataque unidireccionales impactó al buque de carga M/V Ever Lovely, un carguero con bandera de Singapur que realizaba su travesía de salida del Estrecho de Ormuz, bordeando las costas del Sultanato de Omán.

Ante esta agresión no provocada, aeronaves de combate del CENTCOM procedieron a destruir depósitos de almacenamiento de misiles y drones operados por las fuerzas iraníes, así como puestos avanzados de radares costeros que vigilan el tráfico marítimo regional.

Las autoridades militares norteamericanas describieron la incursión como una respuesta poderosa, destinada a debilitar las capacidades técnicas utilizadas por el régimen para desestabilizar la libre navegación y alterar las cadenas de suministro global.

Advertencia de la Casa Blanca ante la ruptura de los acuerdos

La reacción política desde Washington no se hizo esperar. El presidente Donald Trump condenó los hechos, calificando la acción de las fuerzas iraníes como una insensata violación del acuerdo de cese al fuego.

La postura presidencial subraya la determinación de la administración de no tolerar retrocesos en los términos pactados ni agresiones al libre mercado en zonas marítimas neurálgicas.

Por su parte, la jefatura del CENTCOM enfatizó que sus divisiones navales y aéreas mantendrán el despliegue operativo en la periferia para coordinar y asegurar el paso protegido de las flotas comerciales en el estrecho.

Los portavoces militares ratificaron que el Ejército de los Estados Unidos permanecerá vigilante y con presencia activa en la zona para garantizar que cada aspecto de los acuerdos bilaterales con Irán sea estrictamente acatado y permanezca en pleno vigor.