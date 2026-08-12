Sin secretos en la Oficina Oval: Marco Rubio afirma que Trump mostraría videos y fotos de fenómenos anómalos si el gobierno tuviera información oculta

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 12 de agosto, 2026

El secretario de Estado, Marco Rubio, abordó los señalamientos sobre un presunto encubrimiento gubernamental de los UAPs (unidentified anomalous phenomena), asegurando que la naturaleza de la actual administración descarta cualquier intención de ocultar datos sensibles a la ciudadanía.

Durante una entrevista concedida a Katie Miller, conductora de ‘The Katie Miller Podcast’, Rubio fue cuestionado sobre las teorías de conspiración en las que pudiera creer.

Al respecto, el funcionario introdujo el tema de los UAPs, aclarando de inmediato que no considera que se trate de una teoría conspirativa, sino de un asunto legítimo de soberanía y seguridad aérea que ha seguido de cerca desde su etapa en el Senado.

Transparencia presidencial frente al secretismo burocrático

Frente a las sospechas populares de que el Estado retiene información de forma deliberada, el secretario de Estado garantizó que, bajo la actual gestión, cualquier hallazgo contundente sobre vida extraterrestre sería expuesto de forma inmediata al público.

Rubio enfatizó la disposición del mandatario para romper con los esquemas de opacidad tradicionales de Washington:

"Aseguro que, si supiéramos en esta administración, el presidente estaría encima de eso. Habría un discurso en horario estelar. Él estaría mostrando las fotos y los videos", manifestó Rubio, subrayando el compromiso del Ejecutivo con la rendición de cuentas.

Asimismo, reiteró la gravedad de la situación en el espacio aéreo: "No sé quién es. No sé qué es, pero hay cosas volando sobre nuestras instalaciones militares, y no son nuestras, y deberíamos investigar esto, ser serios al respecto".

Esta postura de apertura fue respaldada por la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, quien en una declaración para Fox News Digital destacó las directrices emitidas al Departamento de Guerra para identificar y liberar expedientes relacionados con vida extraterrestre y fenómenos aéreos no identificados.

Kelly contrastó esta política con el comportamiento de administraciones previas que pretendieron desacreditar el interés de los ciudadanos, afirmando que el presidente está enfocado en proveer la máxima divulgación.

El fin de las restricciones a los testigos

El impulso a la transparencia gubernamental se materializó de forma jurídica con la orden presidencial que instruyó a las agencias federales a anular los acuerdos de no divulgación (NDA) para exfuncionarios y contratistas que colaboren con las investigaciones oficiales.

Esta medida busca remover las trabas contractuales que, según indagaciones del Congreso, obligaban a potenciales testigos a guardar silencio por temor a represalias legales.

A través de esta abrogación de contratos de confidencialidad, los individuos con información relevante pueden presentarse ante los canales gubernamentales designados, como la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) o el grupo de trabajo presidencial "PURSUE".

A pesar de los avances normativos, persisten las advertencias de investigadores y especialistas del sector. Joshua Golembeske, investigador principal de OVNIs para Gaia, matizó las afirmaciones del secretario de Estado al señalar que la ausencia de reportes concluyentes del gobierno no implica necesariamente la inexistencia de los programas.

Golembeske recordó los testimonios bajo juramento de denunciantes que aseguraron que ciertos proyectos especiales fueron deliberadamente ocultados al Congreso y a las oficinas de control, sugiriendo que la compartimentación de la inteligencia militar podría seguir operando de forma autónoma.