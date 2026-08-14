Luigi Mangione admite que mató al CEO de UnitedHealthcare y se declaró culpable de dos cargos federales

Publicado por Diane Hernández 14 de agosto, 2026

Luigi Mangione se declaró culpable este viernes de dos cargos federales de acoso relacionados con la muerte de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, y admitió por primera vez ante un tribunal que fue él quien disparó contra el empresario en Manhattan en diciembre de 2024.

La declaración supone un giro decisivo en uno de los procesos criminales más mediáticos del país. Aunque Mangione no se declaró culpable de un cargo federal de asesinato —ese delito había sido retirado previamente de la acusación federal—, reconoció los hechos que provocaron la muerte de Thompson.

“En la mañana del 4 de diciembre de 2024, disparé al señor Thompson en Manhattan y murió”, afirmó Mangione durante la audiencia, según Associated Press. También reconoció que sabía que su conducta era ilegal.

La jueza federal Margaret M. Garnett aceptó la declaración de culpabilidad y fijó la sentencia para el 18 de diciembre de 2026. Mangione, de 28 años, podría ser condenado a cadena perpetua.

Mangione explica cómo localizó a Thompson

Durante su intervención ante el tribunal, Mangione ofreció detalles sobre la planificación del ataque.

El acusado dijo que había pasado años padeciendo un intenso dolor relacionado con una lesión en la espalda y atravesando dificultades con el sistema sanitario estadounidense. Según su relato, esa experiencia precedió a su decisión de seguir a Thompson. Mangione nunca fue cliente de UnitedHealthcare, según la Policía y la propia empresa.

Mangione explicó que identificó la conferencia anual de inversores a la que asistiría el ejecutivo y que llegó a contactar con la compañía haciéndose pasar por un inversor de una firma multimillonaria con el propósito de obtener información sobre el evento.

También reconoció que utilizó para el ataque una pistola fabricada mediante impresión 3D. Tras su arresto, los investigadores recuperaron un arma de ese tipo que, según las autoridades, coincidía con la utilizada para matar a Thompson.

Thompson, de 50 años, fue atacado el 4 de diciembre de 2024 cuando se dirigía a la conferencia anual de inversores de UnitedHealth Group en Manhattan. Las imágenes de vigilancia mostraron a un hombre enmascarado disparándole por la espalda.

Mangione fue detenido cinco días después en un McDonald's de Altoona, Pensilvania, tras una búsqueda policial que se extendió por varios estados.

Se declara culpable de dos cargos de acoso con resultado de muerte

El caso federal contra Mangione había cambiado considerablemente desde su presentación inicial.

Este viernes se declaró culpable de acoso interestatal con resultado de muerte y acoso mediante el uso de medios interestatales con resultado de muerte. Ambos delitos pueden ser castigados con hasta cadena perpetua.

El Departamento de Justicia había acusado inicialmente a Mangione de delitos federales adicionales y la entonces fiscal general Pam Bondi anunció en abril de 2025 que el Gobierno buscaría la pena de muerte, calificando el asesinato como premeditado.

Sin embargo, en enero de 2026, la jueza Garnett desestimó los cargos federales de asesinato y armas que podían sustentar una condena a muerte. Desde entonces, el procesamiento federal quedó limitado esencialmente a los dos cargos de acoso que Mangione admitió este viernes.

La defensa intenta frenar ahora el juicio por asesinato en Nueva York

La declaración federal abrió inmediatamente una nueva batalla judicial.

Los abogados de Mangione solicitaron este viernes que sean retirados los cargos estatales pendientes en Nueva York, argumentando que someterlo a otro proceso por los mismos hechos violaría las protecciones contra el doble enjuiciamiento.

“Mr. Mangione ha aceptado plena responsabilidad por la muerte de Brian Thompson”, declaró su abogada Karen Friedman Agnifilo a las afueras del tribunal, según AP. La defensa sostiene que su cliente no debería afrontar dos procesos derivados de un único hecho.

El argumento tiene especial relevancia debido a las reglas de Nueva York. Aunque la doctrina estadounidense de “doble soberanía” permite generalmente que los gobiernos federal y estatal procesen separadamente determinadas conductas, la legislación de Nueva York ofrece protecciones adicionales contra sucesivos procesamientos por los mismos hechos. Esas garantías pueden activarse cuando un proceso previo termina mediante una declaración de culpabilidad.

Eso no significa que los cargos estatales hayan sido automáticamente anulados. Será el tribunal de Nueva York el que deberá resolver la petición de la defensa y la Fiscalía de Manhattan ya había expresado su oposición a que una eventual declaración federal impidiera continuar con el caso estatal.