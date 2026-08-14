Liberan al misionero estadounidense Kevin Rideout tras más de nueve meses secuestrado en Níger

Publicado por Carlos Dominguez 14 de agosto, 2026

El misionero estadounidense Kevin Rideout, secuestrado en Níger en octubre del año pasado, ha sido liberado y se encuentra en buen estado de salud, informó este viernes el grupo cristiano con el que trabajaba.

SIM International confirmó en un comunicado que Rideout "ha sido liberado tras más de nueve meses en cautiverio" y que "se encuentra en buen estado de salud bajo el cuidado de funcionarios estadounidenses". La organización añadió que pronto se reunirá con su familia.

Rideout, de 50 años, fue raptado frente a su casa en Niamey, la capital de Níger. Según el colectivo periodístico Wamaps, el secuestro se produjo a pocas calles del palacio presidencial, en una zona donde operan organizaciones internacionales. Llevaba 19 años trabajando como misionero en el país y era piloto de SIM International, una agencia misionera evangélica presente en más de 70 países.

Prioridad de la Administración Trump

La liberación se produce en un momento en que la Administración del presidente Donald Trump ha convertido el caso de Rideout en una prioridad dentro de su nueva estrategia hacia los países del Sahel africano, tras años de resultados limitados en la lucha contra el extremismo.

En algún momento se creyó que estaba en poder de la rama del Estado Islámico en el Sahel, en el vecino Malí. Sin embargo, al final de su cautiverio no quedó claro qué grupo lo retenía, ya que podría haber sido trasladado, según informó The New York Times citando a un funcionario estadounidense no identificado.

Las autoridades de Níger no emitieron de inmediato ninguna declaración. La AFP contactó al Departamento de Estado (DOS) para obtener comentarios.