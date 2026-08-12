Trump asegura que EEUU "mantendrá" el control total del Estrecho de Ormuz: "No hay nada que Irán pueda hacer al respecto"

Publicado por Carlos Dominguez 12 de agosto, 2026

El presidente Donald Trump afirmó este miércoles que Estados Unidos tiene el control del estratégico Estrecho de Ormuz y que lo mantendrá, sin que el régimen iraní pueda hacer nada al respecto.

“Estados Unidos tiene control total sobre el Estrecho de Ormuz. ¡Creo que lo vamos a mantener!”, escribió Trump en Truth Social. “Nuestro bloqueo naval está siendo llamado por todos ‘un muro de acero’, y no hay nada que Irán pueda hacer al respecto”, agregó.

Trump insiste: "Es nuestro"

Trump ha insistido en varias ocasiones en que Washington controla esta vía marítima clave para el transporte de hidrocarburos y otras mercancías a través de Oriente Medio. A última hora del martes ya había declarado a la prensa: “Tenemos el control total del Estrecho de Ormuz en este momento. Ellos no tienen el control. Nosotros tenemos el control total. Es nuestro”.

El régimen iraní, por su parte, afirma controlar gran parte de ese paso e incluso ha amenazado con imponer un sistema de peajes, en un intento de desafiar el control naval de Estados Unidos tras el inicio de las hostilidades a finales de febrero.